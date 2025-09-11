„Apple“ pristato „iPhone Air“. Itin plonas telefonas su galingu lustu
Naujasis „iPhone Air“ pagamintas iš penktojo laipsnio perdirbto titano ir ploniausioje vietoje yra vos 5,6 mm storio, nors yra pastebimas žymus fotoaparato iškilimas, kurį „Apple“ dabar vadina „plokščiakalniu“.
„Apple“ „iPhone Air“ turi 6,5 colių „Super Retina XDR“ ekraną (2736 x 1260 pikselių skiriamoji geba, 460 PPI) su 120 Hz prisitaikančiu atnaujinimo dažniu ir nuolat veikiančia funkcija. Ekranas pasižymi iki 3000 nitų didžiausiu ryškumu ir, pasak „Apple“, patobulintomis savybėmis gelbėsiančiomis nuo atspindžių. Jame naudojama „Ceramic Shield 2“ technologija priekyje ir originali „Ceramic Shield“ apsauga gale.
„Air“ veikia su „Apple“ sukurtu „A19 Pro“ procesoriumi, turinčiu šešis CPU branduolius (du našumo branduolius, keturis efektyvumo branduolius), penkis GPU branduolius su neuroniniais greitintuvais, 16 branduolių neuroninį variklį ir aparatūros pagreitintą spindulių sekimą.
„Apple“ pertvarkytame „iPhone“ naudojama viena galinė kamera, 48 megapikselių fotoaparatas su f/1,6 diafragmos objektyvu ir optiniu vaizdo stabilizavimu. Ji taip pat veikia kaip 12 megapikselių kamera su „optinės kokybės“ 2x teleobjektyvu ir turi iki 10x didinantį skaitmeninį priartinimą.
Priekyje yra 18 megapikselių „Center Stage“ kamera su f/1,9 diafragma, automatiniu fokusavimu, vaizdo stabilizavimu ir kitais funkcijomis. Tiek priekinė, tiek galinė kameros gali filmuoti 4K „Dolby Vision“ vaizdo įrašus iki 60 kadrų per sekundę greičiu.
„iPhone Plus“ pakaitalas išsiskiria plonu profiliu, o tai reiškia, kad „Apple“ turėjo maksimaliai padidinti vidinę erdvę, kad baterijos veikimo laikas išliktų pakankamas. Remiantis pačios bendrovės duomenimis, „iPhone Air“ gali atkurti vietinius vaizdo įrašus iki 27 valandų arba iki 40 valandų su papildomu „MagSafe“ baterijos paketu
„Apple“ taip pat pasirinko naują savo vidinio modemo versiją „iPhone Air“. C1X yra iki 2 kartų greitesnis nei originalus C1, esantis „iPhone 16e“, ir sunaudoja 30 procentų mažiau energijos nei „Qualcomm“ modemas „iPhone 16 Pro“.
Kitos pastebimos savybės: IP68 atsparumas purslams, vandeniui ir dulkėms, greito įkrovimo galimybė, „Face ID“ autentifikavimas, „Wi-Fi 7“, „Bluetooth 6“, NFC, eSIM ir programuojamas veiksmų mygtukas.
„iPhone Air“ bus galima užsisakyti iš anksto nuo rugsėjo 12 d. Kaina prasideda nuo 999 JAV dolerių už 256 GB vidinės atminties, tačiau yra ir modelių su 512 GB bei 1 TB atminties. Spalvų pasirinkimas apima kosminę juodą, debesų baltą, šviesiai auksinę ir dangaus mėlyną. Jų pasirodymas numatomas savaitę vėliau, rugsėjo 19 d.
