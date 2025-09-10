Europos Komisija „Google“ skyrė 3,5 mlrd. baudą
Tyrimas, kuris truko daugiau nei ketverius metus, buvo sutelktas į „Google“ praktiką, kuria reklamuotojai buvo susieti su leidėjais per įvairias nuosavybės teise priklausančias platformas, pvz., „Google Ads“, „DV360“, „DoubleClick for Publishers“ serverį ir „AdX“ reklamos mainų platformą. Komisijos nuomone, „Google“ pasinaudojo savo dominuojančia programine įranga, kurią naudoja leidėjai, siekdama suteikti pranašumą savo reklamos mainų platformai, suteikdama jai išankstinę informaciją apie konkurencinius pasiūlymus ir leidžiant savo reklamuotojų įrankiams neproporcingai teikti pasiūlymus „Google“ ekosistemoje
Reguliavimo institucijos padarė išvadą, kad šios praktikos tyčia iškreipė konkurenciją, dar labiau įtraukdamos leidėjus ir reklamuotojus į „Google“ orbitą ir kartu pakenkdamos konkurentams reklamos srityje.
Europos Komisija įpareigojo „Google“ nutraukti šias „savęs teikimo pirmenybę“ praktikas ir per 60 dienų pasiūlyti reformas. „Google“ privalo pateikti savo atitikties planą, tačiau jei reguliavimo institucijos nuspręs, kad jis nevisiškai išsprendžia interesų konfliktus, jos gali priversti bendrovę perleisti dalį savo reklamos technologijų verslo. Komisijos nariai ypač pabrėžė galimą „struktūrinių priemonių“ poreikį, jei nuolatiniai vertinimai parodys, kad savikontrolės priemonės yra nepakankamos.
Šis sprendimas yra ketvirtasis per dešimtmetį, kai ES skiria „Google“ baudą už antimonopolinių taisyklių pažeidimus, nors šis veiksmas vykdomas delikačiu momentu pasaulinėje prekybos politikoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas greitai pasmerkė šią baudą, apibūdindamas ją kaip diskriminacinę amerikiečių įmonių atžvilgiu ir pažadėdamas pradėti 301 straipsnio tyrimą, kuris galėtų atverti kelią naujiems tarifams Europos Sąjungai. Pramonės analitikai ir politiniai stebėtojai pažymėjo, kad laikas yra jautrus, nes ES ir JAV derybininkai vis dar dirba prie pagrindinių prekybos ir muitų susitarimų detalių.
„Google“ paskelbė ketinanti apskųsti sprendimą, gindama savo reklamos technologijų struktūrą ir teigdama, kad ji padidina reklamuotojų ir leidėjų pasirinkimo galimybes. Įmonės reguliavimo reikalų vadovė Lee-Anne Mulholland baudą pavadino „nepagrįsta“ ir įspėjo, kad privalomi pakeitimai gali turėti neigiamą poveikį tūkstančiams Europos įmonių, kurios priklauso nuo pajamų iš skaitmeninės reklamos. „Google“ tvirtina, kad „yra daugiau alternatyvų mūsų paslaugoms nei bet kada anksčiau“, ir ginčija Komisijos išvadas dėl antikonkurencinio elgesio.
Pagal ES teisę dominuojanti padėtis rinkoje savaime nėra neteisėta, tačiau piktnaudžiavimas tokia galia – taikant metodus, kurie riboja konkurenciją – yra pažeidimas. Komisija nustatė 3,5 mlrd. USD baudą, įvertinusi praktikos trukmę ir sunkumą, taip pat „Google“ ankstesnę antimonopolinę istoriją. „Google“ veiksmais nukentėjusieji, įskaitant leidėjus ir reklamuotojus, dabar turi galimybę kreiptis į nacionalinius teismus dėl žalos atlyginimo, naudodami Komisijos sprendimą kaip privalomą įrodymą.
Tikimasi, kad visos bylos detalės bus paskelbtos viešai, kai bus išspręsti konfidencialumo klausimai.
