„PlayStation 6“ turės prijungiamą diskų skaitytuvą
Sony, kaip pranešama, planuoja išleisti „PlayStation 6“ su atskiru, prijungiamu diskų įrenginiu. Ši funkcija, pirmą kartą pristatyta „PlayStation 5“ kartos viduryje, suteikė žaidėjams galimybę rinktis tarp tik skaitmeninio modelio ir sistemos, palaikančios diskus. Anot „Insider Gaming“, Sony ketina laikytis šio požiūrio ir PS6 atveju, nes PS5 atjungiamas įrenginys, kaip teigiama, pasiekė bendrovės tikslus.
Tai gera žinia žaidėjams, kurie vis dar vertina fizines laikmenas. Atjungiamas diskų skaitytuvas reiškia, kad fiziniai žaidimai neišnyks su naujos kartos konsolėmis, o dideli žaidimai, tokie kaip GTA 6, vis dar galės būti siūlomi diskuose. Taip pat tikimasi, kad „Sony“ išlaikys lanksčias pakuotės parinktis, leidžiant pirkėjams rinktis skaitmeninę konsolę, paketą su disku skaitytuvu arba diskų skaitytuvą kaip vėlesnį atnaujinimą.
Tačiau verta pridurti, kad šiuolaikinių „PlayStation“ sistemų diskai paprastai teikia tik įdiegimo duomenis. Pirmą kartą paleidus žaidimą, dažnai reikia atsisiųsti dešimtis gigabaitų duomenų, kad būtų galima žaisti. Internetinės paslaugos ir žaidimai, kurie išleidžiami su „day-1“ pataisomis, yra tai, kam turi būti pasirengęs kiekvienas konsolės žaidėjas. Iš tiesų diskas veikia kaip autentiškumo raktas, o ne kaip visas žaidimas, nes didžioji dalis turinio yra įdiegta į SSD.
Nepaisant šio apribojimo, diskai vis dar turi svarbų privalumą: juos galima perparduoti. „PlayStation“ nuosavybės teisė yra susieta su disku, o tai reiškia, kad fizinės kopijos gali būti parduodamos ar keičiamos, jei naujasis savininkas turi interneto ryšį, kad galėtų atlikti atnaujinimus ar patvirtinimus. Tai yra pagrindinis skirtumas nuo tik skaitmeninių pirkimų, kurie yra susieti su naudotojo paskyra.
