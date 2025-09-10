„Lenovo“ pateisina didelę „Legion Go 2“ kainą: „skirta entuziastams“
„Lenovo“ antrosios kartos „Legion Go“ rankose laikomas žaidimų kompiuteris buvo oficialiai pristatytas su pradine kaina 1100 JAV dolerių, o „Z2 Extreme“ konfigūracijos kaina siekia 1350 JAV dolerių. Naujas modelis kainos atžvilgiu yra artimesnis žaidimų nešiojamiesiems kompiuteriams, tačiau „Lenovo“ teigia, kad kaina yra pateisinama dėl naudojamos aparatūros.
Interviu su „PC Watch Japan“ „Lenovo“ vadovai paaiškino, kad „Legion Go 2“ naudoja brangias sudedamąsias dalis, įskaitant aukštos kokybės „AMD Ryzen Z2“ procesorių, 8 colių 2K OLED ekraną su 144 Hz atnaujinimo dažniu, nuimamus valdiklius ir ergonomiškai suprojektuotą korpusą. „Legion Go 2 neišvengiamai kainuoja brangiau, nes kiekviena jo sudedamoji dalis yra brangi“, – teigė „Lenovo“, pridurdama, kad šis įrenginys yra skirtas „entuziastingiems žaidėjams, kurie yra pasirengę investuoti į savo pomėgius“.
„Lenovo“ pripažino, kad entuziastams skirtų nešiojamųjų įrenginių rinka yra palyginti nedidelė, tačiau pabrėžė jos svarbą prekės ženklo pozicionavimui. Bendrovė atkreipė dėmesį, kad šie naudotojai yra įpratę pritaikyti aparatūrą ir kurti savo konfigūracijas, todėl pasirinks aukščiausios kokybės įrenginius net ir už didesnę kainą.
Pirkėjams, ieškantiems pigesnio varianto, „Lenovo“ ruošia „Legion Go S“ seriją, kuri orientuota į iš karto paruoštą naudoti patogumą ir taip pat bus prieinama su „SteamOS“ modeliu. Alternatyviai, kompanija turi „Ryzen Z2“ ne „Extreme“ versiją, kuri, deja, vis dar yra viena iš brangiausių.
