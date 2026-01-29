ASML atleidžia 1700 darbuotojų, nepaisant to, kad lustų gamybos įrangos užsakymai rekordiniai
Generalinis direktorius Christophe Fouquet restruktūrizavimą įvardijo kaip pastangas padaryti ASML lankstesnę. Bus sumažinta maždaug 4 % bendrovės darbuotojų visame pasaulyje – apie 1700 darbo vietų, daugiausia vadovaujančių ir pagalbinių pareigų Nyderlanduose, o JAV bus sumažinta mažiau darbo vietų.
Vadovai teigė, kad tikslas yra pašalinti sluoksnius, kurie trukdo inžinieriams sutelkti dėmesį į produktų kūrimą. Finansų direktorius Roger Dassen apibūdino tai kaip pirmą tokio masto mažinimą per daugelį metų, pažymėdamas, kad bendrovė tapo „per daug sudėtinga“, nes išsiplėtė veikla.
Mažinimo laikas yra reikšmingas. 2025 m. IV ketvirtį ASML paskelbė rekordinius 13,2 mlrd. eurų užsakymus, beveik dvigubai viršijančius analitikų lūkesčius ir didžiąja dalimi susijusius su paklausa pažangiausioms litografijos priemonėms. Daugiau nei pusė šių užsakymų – 7,4 mlrd. eurų – buvo skirti EUV sistemoms. Stiprus ketvirtis pakėlė ASML akcijas 4,3 proc. ir trumpam pasiekė rekordiškai aukštą lygį Amsterdamo biržoje.
Bendros 2025 m. pajamos siekė 32,7 mlrd. eurų, o 2026 m. prognozės – nuo 34 mlrd. iki 39 mlrd. eurų. Šios prognozės atspindi nuolatines investicijas į AI infrastruktūrą, kurias vykdo lustų gamintojai, įskaitant TSMC, „Intel“ ir „Samsung“, kurie visi naudoja tik ASML technologijas naujos kartos gamybos techprocesams.
Nepaisant eksporto apribojimų, Kinija išliko didžiausia ASML rinka ketvirtąjį ketvirtį, sudaranti 36 procentus grynųjų sistemų pardavimų. Tikimasi, kad ši dalis sumažės iki maždaug penktadalio pajamų, nes bendrovė negali į šią šalį eksportuoti savo pažangiausių EUV ar naujesnių DUV sistemų. Kinijos gamintojai vietoj to užpildė gamyklas senesnės kartos litografijos įranga – iki aštuonių kartų atsiliekančia nuo dabartinio EUV flagmano – siekdami patenkinti didelę vidaus paklausą brandžioms mikroschemoms.
Viduje ASML planuoja reorganizuoti savo technologijų padalinį, kad inžinieriai galėtų glaudžiau dirbti su konkrečiais produktais ir moduliais. Bendrovė taip pat planuoja sukurti naujas pareigas gamybos, klientų aptarnavimo ir pardavimo srityse, netgi sumažindama valdymo lygmenis.
