„Windows 10“ rinkos dalis vėl pradėjo didėti
Nauji „Statcounter“ duomenys rodo, kad „Windows 11“ prarado pagreitį po to, kai praėjusiais metais užėmė pirmąją vietą. „Windows 10“ vėl kyla, bent jau per pastaruosius du mėnesius, kai buvo stebimas kompiuterių naudojimas.
„Statcounter“ pasaulinė stalinio kompiuterio „Windows“ versijų diagrama rodo pokyčius kas mėnesį:
- 2025 m. spalis: „Windows 11“ – 55,18 %, „Windows 10“ – 41,71 %
- 2025 m. lapkritis: „Windows 11“ – 53,7 %, „Windows 10“ – 42,7 %
- 2025 m. gruodis: „Windows 11“ – apie 50,7 %, „Windows 10“ – apie 44,6 %
„Windows 7“ per tą patį laikotarpį taip pat pakilo iki maždaug 3,9 % gruodžio mėn. „Statcounter“ nepaaiškina, kodėl įvyksta šie pokyčiai, o duomenys nėra oficiali „Microsoft“ ataskaita.
