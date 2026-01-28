CATL pristato pirmąją pasaulyje serijinės gamybos natrio jonų bateriją, skirtą komerciniams elektromobiliams
„Contemporary Amperex Technology Co Ltd“ (CATL) neseniai pristatė savo „Tianxing II“ serijos lengvųjų komercinių EV baterijų asortimentą, įskaitant žemos temperatūros versiją, kuri yra pirmoji pasaulyje serijiniu būdu gaminama natrio jonų baterija komerciniams EV, praneša „Car News China“.
45 kWh baterija, kurios energijos tankis yra 175 Wh/kg, o tarnavimo laikas – 10 000 ciklų, yra skirta mažiems furgonams bei lengviesiems sunkvežimiams. Bendrovė teigia, kad ji gali išlaikyti 90 % savo naudingojo pajėgumo esant net -40 laipsnių temperatūrai ir gali būti įkrauta iš karto, net jei yra visiškai užšalusi esant -30 laipsnių temperatūrai, o tai turėtų būti didelis privalumas komerciniams elektromobiliams, kurie naudojami labai šaltose vietose.
Pasak CNC, natrio yra daugiau nei 1000 kartų daugiau nei ličio, o jo gavyba kainuoja tik dvidešimtąją ličio kainos dalį. Ši chemija taip pat gali sumažinti EV gaisro riziką. Pasak „CnEVPost“, šios baterijos gali būti įkraunamos 5C temperatūroje (visiškai įkraunamos per penkiasdešimt minučių) esant tik penkių laipsnių temperatūros pakilimui.
CATL 2021 m. išleido pirmąją natrio jonų bateriją ir tapo pirmuoju dideliu automobilių baterijų gamintoju, kuris tai padarė. Antroji karta buvo išleista 2024 m. Praėjusiais metais CATL išleido „Naxtra“ – prekės ženklą, kuriuo bus parduodamos natrio jonų baterijos, galbūt skirtos keleiviniams EV.
„CnEVPost“ teigia, kad CATL komercinių EV natrio jonų baterijų masinė gamyba turėtų prasidėti liepos mėnesį, o pirmasis keleivinis EV, kuriame bus naudojama šios įmonės natrio jonų baterija, bus pagamintas „GAC Aion“ vėliau šiais metais.
Kita nauja technologija yra kietojo kūno akumuliatoriai – „MG4 Anxin Edition“ yra pirmasis serijinis automobilis su pusiau kietojo kūno akumuliatoriumi, o „Verge TS Pro e-bike“ yra pirmoji serijinė transporto priemonė su visiškai kietojo kūno akumuliatoriumi. „Geely“ taip pat kuria visiškai kietojo kūno bateriją; daugiau informacijos turėtume sulaukti iš Hangdžou vėliau šiais metais. Šios baterijos, kaip pranešama, gali pasiekti stulbinantį 400 Wh/kg našumą, kuris yra beveik dvigubai didesnis už tipinio ličio geležies fosfato (LFP) akumuliatoriaus energijos tankį.
