Sulaukėme „Ryzen 7 9850X3D“ apžvalgų

Apžvalgininkams buvo leista pasidalinti savo „Ryzen 7 9850X3D“ testais. Juose nieko stebėtino nepamatėme, gauname kelis procentus daugiau spartos žaidimuose ir programose lyginant su 9800X3D. Jei būti tikslesniems, 1080p žaidimuose spartos prieaugio vidurkis viršija 1 %, bet perėjus prie 4K raiškos persvara yra mažesnė nei vienas procentas. Tad tai daugiau paklaidos riba. Situacija nelabai keičiasi net žiūrint į minimalius fps. Tad tai yra tiesiog architektūrinis limitas ir papildomi 400 MHz nelabai duoda naudos.

„Ryzen 7 9850X3D“ apžvalgos

