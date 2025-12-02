Diskrečių vaizdo plokščių rinkoje ir toliau dominuoja NVIDIA
„Jon Peddie Research“ paskelbė 2025 m. III ketvirčio AIB (diskrečiųjų vaizdo plokčių) rinkos dalies ataskaitą. Pagal naująją ataskaitą, diskrečiųjų GPU vertė siekė 8,8 mlrd. JAV dolerių, o jų skaičius – 12 mln. vienetų, tai yra 2,8 proc. daugiau nei praėjusį ketvirtį.
Rinkos dalies atžvilgiu AMD diskrečiųjų GPU rinkos dalis padidėjo 0,8 % ir 2025 m. III ketvirtį pasiekė 7 %. „Intel“ taip pat sugebėjo padidinti savo rinkos dalį 0,4 % ir 2025 m. III ketvirtį pasiekė 1 % rinkos dalį. NVIDIA rinkos dalis sumažėjo 1,2 %, o tai yra stebėtina, atsižvelgiant į tai, kad pagal ankstesnę ataskaitą jie buvo vieninteliai, kurie padidino bendrą GPU rinkos dalį tame pačiame ketvirtyje. Jų rinkos dalis sumažėjo nuo 94 % iki 92 %, tačiau tai vis dar užtikrina bendrovei dominuojančią padėtį.
Liūdna Amd nera ant tiek prasti kad turėtų tik 9 proc rinkos diskrečių bet nvidia brandas tiek įlindęs žmonėms į galva kad net nesvarsto kitų pasirinkimų čia buvo kalbama kad 9000 serijos pardavimai geresni bet jie niekur neatsispindi kai pateikiamos panašios ataskaitos