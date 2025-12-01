Išankstinis „File Explorer“ įkėlimas „Windows 11“ padidina RAM naudojimą, tačiau greitis padidėja minimaliai
Vos prieš savaitę „Microsoft“ pranešė apie pastangas pagerinti „File Explorer“ našumą, iš anksto įkeliant programą paleidimo metu. Naujausi „Windows Latest“ testai rodo, kad toks metodas duoda mažą naudą, nes programa naudoja daugiau RAM, o našumas pagerėja tik nežymiai. „Microsoft“ pripažino „File Explorer“ našumo problemas „Windows 11“ sistemoje, o tai kelia susirūpinimą, atsižvelgiant į jos, kaip pagrindinės operacinės sistemos programos, vaidmenį. Siekdama išspręsti šią problemą, „Microsoft“ pradėjo iš anksto įkelti „File Explorer“ į foną, kad naudotojai galėtų greičiau pasiekti programą ją atidarydami.
Naujausi „Windows Latest“ testai patvirtina, kad išankstinis įkėlimas veikia iš dalies, leidžiant „File Explorer“ įkelti greičiau, bet ne pakankamai greitai. Virtualiame kompiuteryje, kuriame veikia naujausia „Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271“ (KB5070307) versija, prieinama „Dev“ ir „Beta“ kanaluose, įprastas „File Explorer“ paleidimas naudoja 35 MB RAM. Tačiau iš anksto įkelta versija dėl foninių procesų naudoja beveik dvigubai daugiau – 67,4 MB RAM. Galutiniam naudotojui šis pokytis yra vos pastebimas, nes „File Explorer“ vis dar veikia lėtai. Skirtumas tampa akivaizdus tik tada, kai vaizdo palyginimo greitis sumažinamas iki 0,25x, atskleidžiant tikrąjį skirtumą. Tačiau, kadangi realiame gyvenime greitis nėra 0,25x, šis pokytis turi mažai įtakos kasdieniam naudojimui.
Be to, „File Explorer“ nebuvo padaryta jokių didelių patobulinimų. Tokie veiksmai kaip meniu įkėlimas tebėra lėti ir neteikia jokių realių patobulinimų. Programos išankstinis įkėlimas išsprendžia tik nedidelę dalį problemų. Kai kurie vizualiniai patobulinimai, pvz., skaidrumo ir animacijos efektų išjungimas, gali padaryti Failų naršyklę atrodančią greitesnę, tačiau pagrindinė problema išlieka. Senesnė „Windows 10“ Failų naršyklė naudojo „Win32“ naudotojo sąsajos elementus ir nereikalavo našumo padidinimo. Tačiau „Windows 11“ šį senąjį branduolį pakeičia modernia „WinUI/XAML“. Todėl pridėti naudotojo sąsajos elementai dabar lėtina visą programą.
