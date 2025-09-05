„Google“ pažeidė naudotojų privatumą. Liepta sumokėti 425 mln. USD
Interneto ir programų veiklos funkcija yra pagrindinė „Google“ privatumo kontrolės funkcija, skirta naudotojams valdyti, ar saugoti jų paieškas, buvimo vietos istoriją ir sąveiką su „Google“ paslaugomis arba partnerių svetainėmis ir programomis.
Kai ši funkcija įjungta, ji gali saugoti tokius duomenis kaip paieškos istoriją, veiklą „Google“ programose, bendrą buvimo vietą pagal įrenginį arba IP adresą ir naršymą, atliktą prisijungus prie „Chrome“ arba „Android“ įrenginių. Naudotojai turi galimybę išjungti šią funkciją, kuri, pagal „Google“ privatumo dokumentus, turėtų užkirsti kelią šių duomenų pridėjimui į jų paskyras.
Tačiau teismo procesas atskleidė, kad „Google“ toliau rinko duomenis net ir tų naudotojų, kurie buvo išjungę sekimą. Bendradarbiaudama su pagrindinėmis trečiųjų šalių programomis, įskaitant „Uber“, „Venmo“, „Instagram“ ir „Facebook“, bendrovės analizės paslaugos rinko veiklos ir naudojimo duomenis nepriklausomai nuo naudotojo „Web & App Activity“ nustatymų.
Ieškovai teigė, kad tai leido „Google“ surinkti didelius kiekius elgesio informacijos visoje savo ekosistemoje net ir po to, kai naudotojai tariamai atsisakė šios funkcijos. Teisėjų kolegija nusprendė, kad „Google“ yra atsakinga už du iš trijų su privatumu susijusių ieškinių, tačiau atmetė teiginį, kad bendrovė veikė piktybiškai, ir atsisakė priteisti papildomus baudžiamuosius nuostolius, viršijančius pradinius 425 mln. JAV dolerių. Ieškovai iš pradžių kolektyvinėje byloje siekė gauti daugiau nei 31 mlrd. JAV dolerių nuostolių
„Google“ gynė savo praktiką, pareikšdama, kad ketina apskųsti nuosprendį, ir pabrėždama, kad jos technologija suteikia naudotojams galimybę kontroliuoti savo asmens duomenis. Bendrovė teigė, kad prisiekusiųjų kolegija nesuprato, kaip veikia jos produktai, ir pabrėžė, kad kai naudotojai išjungia personalizavimą, jų pasirinkimai yra gerbiami.
Teismo proceso metu „Google“ tvirtino, kad surinkti duomenys buvo neasmeninio pobūdžio, pseudoniminiai ir saugomi saugiose, šifruotose aplinkose, nesusijusiose su „Google“ paskyromis ar individualiais tapatumais. Nepaisant šių patikinimų, duomenų rinkimo apimtis, ypač įrašai, surinkti per trečiųjų šalių programas, turėjo lemiamą įtaką prisiekusiųjų sprendimui.
Teisėjas Richardas Seeborgas patvirtino, kad byla apima maždaug 98 milijonus „Google“ naudotojų ir daugiau nei 174 milijonus įrenginių. Šis sprendimas prisideda prie „Google“ teisinės kovos dėl naudotojų privatumo.
