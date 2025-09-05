„Noctua“ skysčio aušintuvai bus išleidžiami 2026 m. II ketvirtyje
„Noctua“ paskelbė rugsėjo mėnesio planus, pakeisdama keletą produktų išleidimo terminų ir patvirtindama, kad pirmasis jos viskas viename (AIO) skysčio aušintuvas debiutuos 2026 m. antrajame ketvirtyje. Šis išleidimas yra pirmasis žingsnis, kuriuo bendrovė peržengia ilgametę savo veiklos ribą, susijusią su aukščiausios kokybės oro aušintuvais ir ventiliatoriais.
AIO aušintuvas pirmą kartą buvo pristatytas „Computex 2025“ parodoje, kur jis buvo demonstruojamas su „Asetek G8 V2“ siurbliu, „Noctua“ specialiai sukurta trijų sluoksnių garso izoliacija ir integruotu slopintuvu, kuris sumažina siurblio vibracijas. Šis modelis bus tiekiamas su NF-A14x25 G2 arba NF-A12x25 G2 ventiliatoriais ir trimis radiatoriaus dydžiais: 240 mm, 360 mm ir 420 mm. Jame taip pat bus naudojama „Noctua SecuFirm+“ tvirtinimo sistema, užtikrinanti suderinamumą su esamais laikikliais.
Kartu su AIO projektu „Noctua“ koreguoja chromax.black serijos grafiką. NH-D15 G2 ir NF-A14x25 G2 modeliai, kurie iš pradžių buvo planuojami 2025 m. III ketvirčiui, dabar numatyti IV ketvirčiui, o NF-A12x25 G2 chromax.black modelis atidėtas iki 2026 m. I ketvirčio. Taip pat kuriamas naujas 140 mm ventiliatorius ir USB ventiliatoriaus valdiklis, kurie turėtų pasirodyti 2026 m. II ketvirtį.
Plane taip pat patvirtinamas bendro prekės ženklo aparatūros išleidimas kartu su kitais gamintojais. „Antec Flux Pro Noctua Edition“ korpusas ir „Pulsar Feinman Noctua Edition“ pelė planuojami 2026 m. pirmąjį ketvirtį, o „Seasonic PRIME PX HPD Noctua Edition“ maitinimo blokas dabar numatytas 2026 m. antrąjį ketvirtį.
