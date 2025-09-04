AMD su RDNA 5 architektūra naudos „Transformers“ kodinius pavadinimus
AMD lustų vidiniai kodiniai pavadinimai paprastai pasirodo prieš produkto išleidimą. AMD retai naudoja šiuos pavadinimus viešai, bet jie dažnai pasirodo atvirojo kodo programinėje įrangoje prieš aparatinės įrangos išleidimą. Tačiau šis naujas gandas gali padėti paaiškinti neseniai pasirodžiusius pranešimus apie RDNA 5 kodinius pavadinimus (ATx).
AMD naujos kartos „Radeon“ grafikos procesoriai, pagrįsti RDNA5 architektūra, gali turėti kodinius pavadinimus, įkvėptus „Transformers“ personažų. Pasak Kepler_L2, šią seriją sudaro „Alpha Trion“, „Ultra Magnus“ ir „Orion Pax“. Tai ne tik atskiri grafikos procesoriai, bet ir naujos kartos lustai žaidimų konsolėms.
AMD anksčiau žaidimų grafikos procesoriams naudodavo vandens pavadinimus, o duomenų centrų modeliams – žvaigždžių pavadinimus, o RDNA 4 šeima niekada neturėjo plačiai žinomų vidinių kodinių pavadinimų. Su RDNA5 kompanija, atrodo, priima naują pavadinimų temą, kuri galėtų nurodyti pozicionavimą produktų asortimente.
„Alpha Trion“, vienas seniausių „Transformers“ personažų, atstovauja visai atskirų grafikos procesorių šeimai (tokiai kaip AT0/AT2 ir pan.). „Ultra Magnus“, karys, žinomas dėl to, kad vykdo įsakymus, yra, kaip pranešama, būsimojo „Xbox“ lusto kodinis pavadinimas, o „Orion Pax“, geriau žinomas kaip „Optimus Prime“, yra „PlayStation 6“ lustas kandidatas.
RDNA5 „Radeon“ šeima turėtų debiutuoti 2026 m., o daugiau informacijos tikriausiai pasirodys didelių renginių, pvz., CES ar „Computex“, metu.
