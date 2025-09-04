„ASUS RTX 5080 Noctua Edition“ vaizdo plokštės kaina yra 60 % didesnė nei rekomenduoja NVIDIA
„RTX 5080 Noctua Edition“ jau buvo apžvelgta, tačiau kaina buvo sąmoningai neatskleista, o apžvalgos turėjo būti atnaujintos tik po to, kai ASUS išleido pranešimą spaudai. Trumpai tariant, „RTX 5080 Noctua“ kaina Vokietijoje, Šveicarijoje ir Austrijoje („Noctua“ gimtinėje) yra 1699 eurai. Tai yra 45 % daugiau nei pirminė NVIDIA rekomenduojama kaina šiose šalyse, kuri dėl USD/EUR valiutų kurso buvo patikslinta nuo 1169 eurų išleidimo metu iki 1059 eurų. Palyginti su dabartine oficialia rekomenduojama kaina, „Noctua“ vaizdo plokštė kainuoja 60 % daugiau.
Kaina ir prieinamumas
„ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition“ dabar yra prieinama Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje už rekomenduojamą mažmeninę kainą 1699 EUR/CHF su PVM specializuotose ir internetinėse parduotuvėse, taip pat ASUS internetinėje parduotuvėje ( DE/AT & CH ).
„Noctua“ teigia, kad kainą nustatė ASUS, tačiau jie vis tiek nusprendė bendradarbiauti su partneriu, kuris buvo pasiryžęs taikyti tokią kainodarą. Nenuostabu, kad kai kurie vartotojai pradėjo modifikuoti, pritvirtindami „Noctua“ ventiliatorius prie kitų gamintojų vaizdo plokščių, taip gerindami aušinimo rezultatus.
