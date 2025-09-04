JPR: NVIDIA diskrečių vaizdo plokščių rinkos dalis pasiekė 94 %
„Jon Peddie Research“ paskelbė 2025 m. II ketvirčio rinkos ataskaitą, kurioje parodytas staigus pasaulinis diskrečių vaizdo plokščių pardavimų atsigavimas. Rinka pasiekė 11,6 mln. vienetų, o tai yra 27 % daugiau nei pirmąjį ketvirtį. Šis lygis taip pat yra 5,7 % didesnis už 10 metų sezoninį vidurkį, o tai yra retas reiškinys antrajam ketvirčiui.
NVIDIA išplėtė savo dominavimą ir užėmė 94 % diskrečių vaizdo plokščių rinkos dalies, palyginti su pirmuoju ketvirčiu padidėdama 2,1 procentinio punkto. AMD rinkos dalis sumažėjo iki 6 %, o „Intel“ liko žemiau 1 %. Šis pokytis įvyko, nes NVIDIA „GeForce RTX 50“ serija toliau skatina pardavimus, o AMD RDNA 4 pagrindu sukurti RX 9070 XT ir RX 9070 įžengė į rinką su ribotu rinkos dalies padidėjimu.
JPR taip pat praneša, kad stacionarių kompiuterių procesorių pardavimas pasiekė 21,7 mln. vienetų, tai yra 21,6 % daugiau nei praėjusį ketvirtį, bet 4,4 % mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
