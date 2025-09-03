„YouTube“ griežčiau kontroliuos šeimos plano naudotojus
Kaip ir kitų įmonių šeimos planai, „YouTube Premium Family Plan“ leidžia penkiems paskirtiems asmenims dalytis vieno asmens prenumeratos privalumais. 23 JAV dolerių kainuojantis planas siūlo vaizdo įrašus be reklamų, atsisiuntimą neprisijungus, foninį grojimą ir prieigą prie „YouTube Music Premium“.
Vienas iš plano šeimos narių tinkamumo reikalavimų yra tai, kad jie turi gyventi tuo pačiu gyvenamosios vietos adresu kaip šeimos plano administratorius (kuris moka už prenumeratą). Kaip ir anksčiau buvo su prenumeratos paslaugomis, „YouTube“ buvo ne toks griežtas taikydamas šią taisyklę, bet dabar tai pasikeitė.
„Android Police“ praneša, kad „Google“ priklausanti įmonė siunčia elektroninius laiškus tiems, kurie, jos manymu, pažeidžia taisykles, primindama jiems, kad „Premium“ šeimos narystė reikalauja, kad visi nariai gyventų tame pačiame namų ūkyje.
Elektroniniame laiške rašoma, kad gavėjas „gali negyventi tame pačiame namų ūkyje kaip jūsų šeimos plano administratorius“. Dėl to jų narystė bus sustabdyta po 14 dienų, ir jie nebeturės prieigos prie „YouTube Premium“ privalumų, nors ir liks šeimos grupėje.
„YouTube“ jau seniai kas 30 dienų atlieka tai, ką vadina elektronine registracija, siekdama patvirtinti, kad visi šeimos nariai gyvena šeimos plano administratoriaus adresu. Tačiau iki šiol atrodė, kad „YouTube“ niekada nebausdavo taisykles pažeidusių asmenų. Daugelis manė, kad pakanka turėti tą patį sąskaitos adresą kaip ir šeimos plano administratorius, tačiau „YouTube“ 2023 m. patvirtino, kad jie taip pat turi fiziškai gyventi tuo pačiu adresu.
„YouTube“ neseniai pradėjo testuoti dviejų asmenų planą „YouTube Premium“, leidžiantį dviem asmenims iš to paties namų ūkio dalytis prenumerata. Kovo mėnesį JAV buvo pristatytas „Premium Lite“, kuris už 7,99 USD per mėnesį siūlo beveik visus vaizdo įrašus be reklamų, tačiau pašalina keletą „Premium“ funkcijų.
