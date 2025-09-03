„Nova Lake-S“ inžinerinis pavyzdys su 52 branduoliais turi 4,8 GHz dažnį
„Nova Lake-S“ turės visiškai naują mikroarchitektūrą ir vidinius patobulinimus. Tačiau naujausių siuntimo manifestų pasirodymas rodo, kad „Intel“ užtikrina, jog jos partneriai gautų ankstyvus pavyzdžius, kad galėtų atlikti reikiamus programinės įrangos / aparatinės įrangos optimizavimus. Ankstyvas inžinerinis pavyzdys patvirtina bandomosios aparatūros atsiradimą partnerių siuntose, o tai reiškia, kad „Intel“ jau perduoda patvirtinimo pavyzdžius OEM gamintojams ir aušinimo įrangos tiekėjams, kad jie galėtų pradėti derinti sistemas gerokai prieš kvalifikacinių pavyzdžių ir masinės gamybos pradžią.
52 branduolių procesorius yra mozaikinio dizaino, kuri sujungia du skaičiavimo elementus su vienu SoC elementu. Kiekviename skaičiavimo elemente yra aštuoni P-branduoliai, pagrįsti „Coyote Cove“, ir 16 efektyvių E-branduolių, pagrįstų „Arctic Wolf“, o SoC elementas prisideda keturiais mažos galios „Arctic Wolf LPE“ branduoliais. Tai suteikia „Nova Lake-S“ 16 P-branduolių, 32 E-branduolių ir 4 LPE-branduolių konfigūraciją, iš viso 52 branduolius aukščiausios klasės modelyje, o vienos plytelės variantai siūlo 28 branduolių galimybę.
Dabartiniai inžineriniai pavyzdžiai kol kas turi 4,8 GHz dažnį, tikėtina, kad dažniai bus patobulinti, kai bus išleisti QS pavyzdžiai ir „Intel“ priartės prie oficialaus produkto pristatymo. Atsižvelgiant į „Intel“ siekį atgauti didelę dalį stalinių kompiuterių rinkos, galima tikėtis, kad dažniai bus padidinti ir viršys 5,0 GHz.
Naujausi komentarai