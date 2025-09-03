NVIDIA mažina RTX 5060 ir RTX 5060 Ti 8 GB tiekimą
„Board Channels“ forumas, dažnai siejamas su žmonėmis, artimais įvairioms tiekimo grandinėms, pasidalijo naujienomis apie NVIDIA planus. Pagal šį pranešimą, bendrovė siūlys mažiau RTX 5060 serijos komplektų vaizdo plokščių gamintojams, šiuo atveju tai reiškia grafikos procesoriaus ir atminties rinkinius, o ne pilnas vaizdo plokštes. Remiantis pranešimu, RTX 5060 Ti 8 GB tiekimas bus sumažintas 15 %, o RTX 5060 – 30 %. Nemanoma, kad tai bus didelis pokytis modeliams, kurie jau yra plačiai prieinami.
Tokie koregavimai retai turi pastebimą poveikį pasaulinei rinkai, nes NVIDIA greičiausiai jau yra išsiuntusi dešimtis tūkstančių šių grafikos procesorių. Ataskaitoje taip pat nepaaiškinama, ar sumažinimas taikomas tik stalinių kompiuterių modeliams, todėl lieka galimybė, kad pirmenybė bus teikiama nešiojamųjų kompiuterių segmentui.
