„Philips Monitors“ pristato „Brilliance 27E3U7903“ – 5K monitorių, sukurtą tobulumo siekiantiems kūrėjams
Amsterdamas, 2025 m. rugsėjo 2 d. Mūsų laikų kūrėjams kiekvienas pikselis ir kiekviena spalva yra svarbūs. Dizaineriams, filmų kūrėjams, animatoriams ir vizualinių istorijų kūrėjams labai patiks „Philips Brilliance 27E3U7903“ – šis monitorius kiekvieną viziją gali paversti realybe. Šis monitorius pasižymi nepriekaištinga 5K raiška, tiksliai sukalibruotomis spalvomis ir puikiomis prisijungimo galimybėmis. Visa tai įvilkta į elegantišką, šiuolaikinei studijai pritaikytą dizainą.
„Calman Ready“ kalibravimas, „DisplayHDR 600“ ir du „Thunderbolt™ 4“ lizdai – šis monitorius užtikrina neprilygstamą spalvų tikslumą ir aukštą darbo efektyvumą. „Philips Brilliance 27E3U7903“ puikiai tinka spalvų koregavimui, redagavimui, dizainui ar 3D pasaulių kūrimui. Jis siūlo itin aiškią 5K raišką su 218 PPI pikselių tankiu, rodo 1,07 milijardus spalvų, o jo ekraną dengiantis aukštos kokybės stiklas labai efektyviai mažina atspindžius.
Pagrindinės savybės:
● „UltraClear 5K UHD“ (5120 × 2880) skiriamoji geba, 218 PPI pikselių tankis
● „Thunderbolt™ 4“ įvestis/išvestis su 96 W galios tiekimu
● Tikslus „Calman Ready“ kalibravimas
● „DisplayHDR 600“ išskirtiniam ryškumui ir spalvų gyliui
● „Smart KVM“ lengvam perjungimui tarp šaltinių
● 5 MP automatiškai kadruojanti internetinė kamera su DI ir „Windows Hello“ palaikymu
● Platus spalvų spektras: 99,5 % „Adobe RGB“ ir 99 % DCI-P3/Display P3 aprėptis
● 7H kietumo atspindžius mažinantis stiklas
Kūrybiškumo skatinimas su stulbinančiu 5K aiškumu ir tikroviškomis spalvomis
„Philips Brilliance 27E3U7903“ gali pasigirti įspūdinga „UltraClear 5K UHD“ (5120 × 2880) raiška su itin dideliu 218 PPI pikselių tankiu, todėl vaizdas yra ypatingai aiškus. Tai yra būtina vaizdinio turinio redaktoriams, grafikos dizaineriams, animatoriams ir fotografams. IPS ekranas atkuria 99,5 % „AdobeRGB“, 99 % DCI-P3/Display P3 ir 99 % sRGB spalvų gamų, užtikrindamas tikroviškas spalvas, o „DisplayHDR 600“ suteikia gilų kontrastą ir ryškias šviesias vietas kiekviename kadre.
„Philips Brilliance 27E3U7903“ turi „Calman Ready“ sertifikatą ir leidžia kūrėjams pasiekti patikimą spalvų tikslumą naudojant automatizuotus kalibravimo įrankius („AutoCal™“). Tai taupo laiką ir padeda išlaikyti aukščiausius spalvų tikslumo standartus, kurie yra būtini profesionaliam turinio kūrimui.
Nepakartojamas ryšys ir darbo efektyvumas
„Philips Brilliance“ monitorius savo dviem „Thunderbolt 4“ lizdais užtikrina greitą duomenų perdavimą, maitinimą (iki 96 W) ir kelių įrenginių grandininį sujungimą vienu laidu, todėl kūrėjai gali lengvai prijungti nešiojamuosius kompiuterius, išorinius diskus bei kitus įrenginius. Integruotas „Smart KVM“ jungiklis leidžia naudotojams akimirksniu perjungti šaltinius, išlaikant valdymą ta pačia klaviatūra ir pele – tai ypač naudinga, kai toje pačioje darbo vietoje naudojamos ir „Mac“, ir PC sistemos.
Sukurta komfortui ir koncentracijai
Aukščiausios kokybės atspindžius mažinantis stiklas su 7H kietumo reitingu tausoja akis, bet neblukina detalių ir užtikrina ryškų vaizdą bet kokiomis apšvietimo sąlygomis. „LowBlue“ režimas ir „Flicker-Free“ technologija mažina akių nuovargį, patiriamą ilgai dirbant, o „SmartErgoBase“ stovas leidžia reguliuoti monitoriaus aukštį, pasvirimą ir pasukimą, kad būtų galima rasti tobulai ergonomišką padėtį.
Integruota 5 MP internetinė kamera su dirbtinio intelekto automatinio kadravimo funkcija ir „Windows Hello“ palaikymu užtikrina, kad nuotoliniai susitikimai visada būtų aiškūs, kokybiški ir saugūs. Naudojant „Philips MultiView“, du įrenginiai gali dalytis vienu ekranu o tai gerina darbo efektyvumą, padeda vykdant palyginimus, sklandžiai peržiūrint turinį iš skirtingų sistemų.
Studijinės kokybės įranga už prieinamą kainą
Palyginti su aukščiausios klasės konkurentais, „Philips Brilliance 27E3U7903“ siūlo puikią vertę, suderindamas modernią aukštos kokybės estetiką bei profesionalaus lygio savybes už žymiai mažesnę kainą. Tai paverčia jį idealiu pasirinkimu kūrybinių industrijų profesionalams, ieškantiems nepriekaištingos kokybės už prieinamą kainą.
„Mūsų misija su „Brilliance 27E3U7903“ yra paprasta – suteikti kūrėjams aukščiausios klasės 5K monitoriaus galią, tikslumą ir darbo efektyvumą už patrauklią kainą“, – sakė Ilkanas Reyhanoglu, produktų vadybininkas Europos Sąjungoje.
Kaina ir prieinamumas
„Philips Brilliance 27E3U7903“ galima įsigyti nuo rugsėjo, gamintojo rekomenduojama kaina – 1159 EUR.
Daugiau informacijos apie šį monitorių – https://www.philips.lt/c-p/
Daugiau informacijos apie „Philips Monitors“ sprendimus hibridiniam darbui rasite https://www.philips.lt/c-m-so/
