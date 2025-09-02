„Ryzen 9000F“ serijos procesoriai pastebėti parduotuvėje
„AMD Ryzen 7 9700F“ ir „Ryzen 5 9600F“ yra būsimi „Granite Ridge“ procesoriai be integruotos grafikos, skirti AM5 lizdui. Apie šiuos procesorius buvo kalbama nuo birželio, kai pagrindinių plokščių gamintojai pirmą kartą pradėjo minėti naujus AM5 procesorius BIOS atnaujinimuose. Deja, nors buvo tikimasi, kad jie bus išleisti liepos–rugpjūčio mėnesiais, apie juos buvo mažai žinoma.
Atėjus rugsėjui, atrodo, kad jų pasirodymas yra neišvengiamas. Abu procesoriai buvo įtraukti į „ShopBLT“ sąrašą. Šis mažmenininkas yra žinomas dėl to, kad anksti skelbia būsimų aparatūros produktų sąrašus, nes duomenis gauna tiesiogiai iš platintojų. Sąrašai patvirtina, kad 9700F turi 8 branduolių konfigūraciją ir 65 W TDP, o 9600F – 6 branduolių, 65 W ir 5,0 GHz specifikaciją.
Pagal šiuos preliminarius sąrašus, 9700F kaina yra 294 JAV doleriai, o 9600F kaina, kaip pranešama, yra 218 JAV doleriai. Ankstesni gandai rodė, kad 9700F kaina bus 249 JAV doleriai, taigi šios parduotuvės kainos gali būti netikslios. Palyginimui, 9700X modelis šiuo metu kainuoja 329 JAV dolerius (ilgą laiką kainavo mažiau nei 300 JAV dolerių), o 9600X modelis dabar parduodamas už mažiau nei 200 JAV dolerių. Kadangi F variantai neturi integruotos grafikos, jų kaina turėtų būti mažesnė.
