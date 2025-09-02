Į „Battlefield 6“ neplanuojama integruoti Ray Tracing
„Ripple Effect Studios“ pasirinko naują „Battlefield 6“ kryptį: žaidime nebus naudojamas Ray Tracing efektai, kai jis bus išleistas spalio 10 d. ar vėlesniuose atnaujinimuose. Techninis direktorius Christian Buhl „ComicBook“ sakė, kad studija neplanuoja įtraukti šios funkcijos, o tai rodo aiškų pokytį, franšizės požiūryje į aukščiausios kokybės grafiką. Užuot siekdama išskirtinio vaizdo, komanda nori sutelkti dėmesį į žaidimo veikimą, kuris yra labai svarbus greituose, daugelio žaidėjų šaudyklėse, kur kadrų dažnis gali lemti pergalę ar pralaimėjimą. Šis sprendimas taip pat pagrįstas patirtimi, įgyta kuriant „Battlefield 2042“ – žaidimą, kuris išleidimo metu turėjo daug optimizavimo problemų ir kuriam tinkamai veikti reikėjo geresnės nei vidutinės aparatūros.
„Battlefield 6“ vis dar leidžia žaidėjams keisti daugiau nei 600 nustatymų, tačiau žaidime nėra Ray Tracing, ir tai padaryta tyčia. Kūrėjai nori, kad daugiau žmonių galėtų lengvai žaisti šį žaidimą. Kai kurie žmonės pastebėjo Ray Tracing kodo fragmentus beta versijos konsolės komandose, tačiau jie neatsirado kaip tikros žaidimo funkcijos. Tačiau žaidėjai pamatė, kaip sklandžiai žaidimas veikė įvairiuose kompiuteriuose atviros beta versijos testavimo metu.
„Ne, žaidimo paleidimo metu Ray Tracing funkcija nebus įdiegta, ir artimiausioje ateityje to daryti neplanuojame“, – „ComicBook“ sakė „Ripple Effect“ techninis direktorius Christian Buhl.
