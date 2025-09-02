Tam pačiam žmogui „ASRock“ pagrindinė plokštė sudegino jau antrą „Ryzen 7 98003D“
Ne visi „ASRock“ naudotojai atnaujina BIOS, nes nežino apie atnaujinimą, arba tiesiog jį praleidžia. Tai padidina riziką, kad jų procesoriai nebeveiks. „ASRock“ Subreddit, matyti, kad pranešimai apie procesorių gedimus nesustoja, nors kol kas nėra požymių, kad ši problema turėtų įtakos 3.40 BIOS naudotojams. Tai rodo, kad atnaujinimas galiausiai gali išspręsti problemą. Vis dėlto kai kurie naudotojai, nesekantys naujienų svetainių ar forumų, gali net nežinoti, kad labai svarbu naudoti naujausią BIOS versiją.
Vienas iš tokių naudotojų, kuris nebuvo atnaujinęs BIOS iki 3.40 versijos, pranešė, kad antrasis „Ryzen 7 9800X3D“ procesorius sugedo. Naudotojas yra įsitikinęs, kad kaltas yra procesorius, o ne pagrindinė plokštė, nes jis turi dvi „ASRock“ pagrindines plokštes, o kita vis dar veikia.
AMD pareiškė, kad patys procesoriai nėra defektiniai. Problema kyla dėl to, kad plokščių gamintojai viršija procesorių specifikacijas. Kaip pažymėjo „Reddit“ naudotojas, nukentėjusiems ši situacija yra erzinanti, nes per du mėnesius jis turėjo pakeisti du procesorius.
Darant prielaidą, kad naujas BIOS išspręs problemą, pagrindinis „ASRock“ ir AMD uždavinys užtikrinti, kad naudotojai žinotų apie atnaujinimą. Kaip sakė vienas „Reddit“ naudotojas, jie „laimingai nežino apie problemas“.
