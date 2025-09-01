Beveik 40 % NVIDIA pajamų gauta vos iš dviejų klientų
Naujoje NVIDIA finansinėje ataskaitoje atskleista, kad tik du klientai sudarė 39 procentus bendrovės pajamų paskutiniame finansiniame ketvirtyje – tokia koncentracija vėl pritraukia analitikų ir investuotojų dėmesį. Pagal dokumentus, pateiktus Vertybinių popierių ir biržos komisijai, „Klientas A“ sudarė 23 procentus visų NVIDIA pajamų, o „Klientas B“ – 16 procentų. Toks pajamų koncentracijos lygis yra žymiai aukštesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai du didžiausi NVIDIA klientai sudarė atitinkamai 14 proc. ir 11 proc.
NVIDIA kas ketvirtį reguliariai skelbia savo pagrindinius klientus. Tačiau šie naujausi skaičiai sukėlė naują diskusiją apie tai, ar NVIDIA augimo trajektorija yra labai priklausoma nuo nedidelės grupės didžiulių pirkėjų, ypač didelių debesų paslaugų teikėjų.
Sklando spėlionės, kad didieji technologijų ir debesų kompiuterijos gigantai, tokie kaip „Microsoft“, „Meta“, „Amazon“, „Google“ ir „Oracle“, gali būti tarp didžiausių NVIDIA klientų. Tačiau, nepaisant padidėjusio dėmesio, NVIDIA atsisakė identifikuoti savo ataskaitoje nurodytus klientus, todėl jų tapatybė lieka neaiški.
Bendrovės tiesioginių ir netiesioginių klientų apibrėžimai dar labiau apsunkina situaciją. NVIDIA tiesioginius klientus apibrėžia kaip bendroves, kurios perka jos lustus, kad gamintų užbaigtas sistemas ar plokštes. Jos vėliau perparduodamos duomenų centrams, debesų paslaugų teikėjams ir galutiniams vartotojams. Tiesioginiai klientai gali būti sistemų integratoriai, platintojai ar originalios įrangos gamintojai, tokie kaip „Foxconn“ ar „Quanta“. Netiesioginiai klientai yra debesų paslaugų teikėjai, interneto bendrovės ir įmonės, kurios dažnai perka per NVIDIA tiesioginius klientus.
Bendrovė savo ataskaitoje pripažino, kad gali ir toliau gauti didelę dalį pajamų iš riboto skaičiaus pirkėjų: „Mes patyrėme laikotarpius, kai didelę dalį pajamų gaudavome iš riboto skaičiaus klientų, ir ši tendencija gali tęstis“, – sake NVIDIA.
Paslaptis, apgaubusi klientų A ir B tapatybę, turi reikšmės investuotojams ir pramonės stebėtojams, kurie vis labiau remiasi debesų kompiuterijos kapitalo išlaidų duomenimis, norėdami prognozuoti NVIDIA augimą
Kai kurie analitikai, pavyzdžiui, HSBC Frank Lee, išreiškė atsargumą. „Matome ribotas galimybes tolesniam pelno augimui ar akcijų kainos katalizatoriui artimiausiu metu, nebent turėtume daugiau aiškumo dėl 2026 m. [debesų paslaugų teikėjų] kapitalo išlaidų prognozių“, – teigė Lee neseniai paskelbtoje pastaboje.
