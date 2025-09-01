„Intel“ pripažįsta, kad „Arrow Lake“ nepateisino lūkesčių. Visas viltis deda į „Nova Lake“
„Intel“ finansų direktorius pripažino, kad, vertinant doleriais, o ne vienetais, aukščiausios klasės stalinių kompiuterių procesoriai nėra tokie konkurencingi kaip kiti produktai. Jis nepaminėjo AMD pavadinimo, bet aišku, kad šiuo metu konkurentas turi pranašumą.
„Intel“ daug vilčių deda į „Nova Lake“ pavadintą įpėdinį, kuris, kaip tikimasi, pagerins bendrovės padėtį kitais metais. Taip patvirtinama, kad šie procesoriai bus išleidžiami 2026 m. Sakoma, kad ši nauja architektūra atneš didelių pokyčių pagrindiniam dizainui, branduolių skaičiui ir integruotai grafikai. Kol kas našumas lieka nežinomas, nes nėra nutekėjusių kvalifikacinių pavyzdžių.
Kaip žinote, mes šiek tiek suklydome stalinių kompiuterių srityje, ypač aukšto našumo srityje. Taigi, jei žiūrėsite į rinkos dalį doleriais, o ne vienetais, mes nepasiekėme tokių gerų rezultatų, ir tai daugiausia dėl to, kad šiais metais neturėjome gerų pasiūlymų aukštos klasės stalinių kompiuterių srityje. Tačiau „Nova Lake“, kuris yra kitas produktas, yra išsamesnis modelių rinkinys.
Jis skirtas aukštos klasės stalinių kompiuterių rinkai. Todėl tikimės, kad kitais metais pagerinsime savo padėtį.
— David Zinsner – „Intel“ finansų direktorius (Deutsche Bank 2025 Technology Conference)
Pristatydama produktą, „Intel“ oficialiai patvirtino, kad naujoji „Core Ultra 200“ serija iš tiesų užtikrins prastesnį žaidimų našumą nei ankstesnės kartos „Raptor Lake“. Ši architektūra taip pat turėjo problemų, įskaitant stabilumo klausimus, kuriuos išspręsti reikėjo keleto programinės įrangos atnaujinimų.
Galbūt didžiausia problema, kurios „Nova Lake“ deja neišsprendžia, yra dažni „Intel“ platformos pakeitimai. Atsižvelgiant į gandus, kad AMD AM5 lizdas gali palaikyti „Zen 4“, „Zen 5“, „Zen 6“ ir net „Zen 7“ architektūras, „Intel“ turės rimčiau atsižvelgti į lizdo ilgaamžiškumą. Deja, „Nova Lake“ vėl reikės naujos platformos.
Naujausi komentarai