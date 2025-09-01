„Intel“ užpatentavo superbranduolį, kad maksimizuotų vienos gijos spartą
Siekiant maksimaliai padidinti procesoriaus našumą, „Intel“ pateikė patentą, kuriame aprašomas naujas būdas padidinti vienos gijos spartą, leidžiant keliems mažesniems branduoliams dirbti kartu, tarsi jie būtų vienas didesnis branduolys. Vietoj to, kad būtų siekiama didesnio dažnio ar kuriami vis didesni branduoliai, idėja yra dinamiškai sujungti du ar daugiau fizinių branduolių, kad jie bendradarbiaudami vykdytų vieną giją, o operacinei sistemai atrodytų kaip vienas loginis branduolys. Patente šis metodas vadinamas „Software Defined Super Cores“ arba SDC.
Ši technika padalytų instrukcijų srautą į dalis ir perduotų tas dalis sujungtiems bendradarbiaujantiems branduoliams. Šie branduoliai glaudžiai koordinuotų savo veiklą, naudodami specialius buferius ir greitus ryšio kelius, kad užtikrintų teisingą atminties tvarką ir duomenų perdavimą. Esant didesnei vienos gijos apkrovai, procesorius gali pereiti į sujungtą režimą, suformuodamas „superbranduolį“, kuris agreguoja instrukcijas per ciklą, nereikalaudamas didesnės įtampos ar dažnio, o tai gali pagerinti našumą vienam vatui.
