„Intel“ ir toliau pardavinės „Core i5-10400“, tik pavadinimas bus kitas
Prieš dvejus metus „Intel“ paskelbė, kad 14-osios kartos „Core“ serija žymės „Core i5“ eros pabaigą. Nauja prekės ženklo serija, kuri prasidėjo nuo mobiliųjų „Core 100“ serijos procesorių, dabar apima ir „Core 200“ serijos stalinių kompiuterių modelius. „Core Ultra“ ženklas buvo pridėtas, kad naudotojai galėtų lengviau atskirti naujesnius modelius, nes kartu su naujais pavadinimais buvo pristatyti ir atnaujinti modeliai.
Apibendrinant, „Core 100“ serija apima „Meteor Lake“ (Ultra) ir „Raptor Lake“ (ne Ultra) modelius. Dabar „Intel“ pristatė naują procesorių, pavadintą „Core i5-110“, kuris, atrodo, derina senąją ir naująją pavadinimų schemas. Procesorius vis dar turi „i5“ prekės ženklą, bet modelio pavadinimas yra trumpesnis. „Intel“ teigia, kad lustas jau buvo išleistas 2025 m. trečiąjį ketvirtį kaip stalinis procesorius, kurio kaina yra 200 JAV dolerių.
Teoriškai „Core i5-110“ yra atnaujintas „Core i5-10400“, kuris turi tas pačias specifikacijas. „Core i5-110“ yra 6 branduolių, 12 gijų procesorius iš „Comet Lake“ serijos. Tai reiškia, kad net 2025 m. „Intel“ vis dar papildys savo asortimentą 14 nm procesoriais. Modelis turi 65 W TDP ir yra skirtas LGA1200 lizdui.
„Intel“ iš tiesų turėjo galimybę pradėti iš naujo su nauja pavadinimų schema, tačiau neaiškūs sprendimai lėmė tai, kad senesni modeliai buvo pridėti prie naujo asortimento. Senieji pavadinimai buvo visiškai tinkami ir nereikėjo jų keisti.
Naujausi komentarai