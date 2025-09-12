Nauja elektromobilių baterija atlaikys 1 mln. kilometrų
Kinijos baterijų gamintojas CATL paskelbė apie naują ličio geležies fosfato (LFP) baterijų platformą, skirtą patenkinti Europos e-mobilumo poreikius. Naujoji „Shenxing Pro“ bus siūloma dviejų variantų, ir abu atrodo įspūdingi – bent jau popieriuje.
„Shenxing Pro Super Long Life & Long Range“ baterija, remiantis Pasaulinės suderintos lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūros duomenimis, vienu įkrovimu gali nuvažiuoti iki 758 km (apie 471 mylią). Verta paminėti, kad WLTP vertinimai skiriasi nuo tų, kuriuos naudoja JAV aplinkos apsaugos agentūra (EPA).
Galbūt dar įspūdingesnis yra akumuliatoriaus tarnavimo laikas: 12 metų / 1 000 000 km (apie 621 000 mylių). CATL teigia, kad po pirmųjų 200 000 km naudotojai gali tikėtis apie 9 % akumuliatoriaus našumo sumažėjimo.
„Shenxing Pro Super-Fast Charging Battery“, kaip rodo pavadinimas, yra skirtas greitam įkrovimui. CATL teigia, kad 10 minučių įkrovimas gali užtikrinti iki 478 km (297 mylių) nuvažiuojamą atstumą. Įspūdingas ir našumas – kompanija giriasi, kad baterija gali tiekti 830 kW galią ir leisti automobiliui pasiekti 0–100 km/h greitį per 2,5 sekundės, net ir esant vos 20 proc. įkrovos lygiui. Žinoma, tai labai priklausys nuo automobilio, kuriame yra įmontuotas akumuliatorius, tipo ir vairavimo būdo, be kitų veiksnių.
Bendrovė teigia, kad net esant -20 laipsnių Celsijaus temperatūrai, vairuotojai gali tikėtis 410 km nuvažiuoti per 20 minučių įkrovimo. Akumuliatoriui suteikiama 10 metų / 240 000 km garantija. Akumuliatorių gamintojas teigia, kad abiejose versijose naudojamas „Wave“ tipo elementų dizainas, kuris yra tūriškai efektyvesnis nei tradiciniai „cell-to-body“ dizainai. Jie taip pat pasižymi visakrypčiu vibracijos slopinimu, yra 25 proc. tvirtesni nei kiti akumuliatoriai ir gali būti aušinami iš bet kurios pusės.
„CATL“ daug tikisi iš Europos rinkos, į vietines operacijas jau investavusi daugiau nei 11 mlrd. eurų. Nors viešųjų ryšių pranešime apie tai neužsimenama, reikia manyti, kad naujos „Shenxing Pro“ sistemos taip pat bus tiekiamos į kitas rinkas, kuriose tarifai nėra didelė kliūtis.
