„Epic Games“ siūlo tris žaidimus nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti net tris žaidimus: „Ghostrunner 2“, „Monument Valley 2“ ir „The Battle of Polytopia“. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia paminėti, kad visi trys žaidimai veikia su „Windows“ operacinėmis sistemomis, o „The Battle of Polytopia“ dar ir su „MacOS“. Pasiūlymas dėl „Ghostrunner 2“, „Monument Valley 2“ ir „The Battle of Polytopia“ žaidimų bus aktyvus iki rugsėjo 18 dienos.
