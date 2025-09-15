„RTX 50 Founders Edition“ vaizdo plokštės dingo iš prekybos, bet NVIDIA sako, kad gamyba tęsiasi
NVIDIA tyliai pašalino RTX 5090 FE ir RTX 5080 FE grafikos plokštes iš savo oficialių parduotuvių. Tai iš karto sukėlė diskusijas apie tai, ar bendrovė palaipsniui atsisako savo referencinio dizaino, galbūt norėdama sutelkti dėmesį į partnerių plokštes. Paaiškėjo, kad „pašalinimas“ yra normalu ir nėra priežastis nerimauti.
Trumpame pareiškime „Wccftech“, NVIDIA atstovas patvirtino, kad RTX 50 FE vaizdo plokštės vis dar gaminamos ir kartais tiesiog yra išparduodamos. Jos grįš į parduotuvę, kai atsargos bus papildytos.
„GeForce RTX 50“ serijos „Founders Editions“ vaizdo plokštės ir toliau gaminamos. Tai riboto tiražo produktai, todėl kartais mūsų svetainėje jie būna išparduoti, o kai atsargos papildomos, vėl grįžta į parduotuvę.“
— NVIDIA „GeForce“ atstovas spaudai „Wccftech“
Nors NVIDIA nekreipia dėmesio į šią situaciją, paprastai bendrovė neišbraukia produktų iš sąrašo, kai jie išparduodami, o tiesiog pakeičia jų statusą. Nors NVIDIA nepaaiškino, kodėl FE vaizdo plokštės buvo išbrauktos iš sąrašo, bendrovė teigė, kad jos vėl bus prekyboje, kai tik bus daugiau vienetų.
Nepaisant to, kad RTX 50 FE kortelės buvo išleistos sausio mėnesį, jų prieinamumas daugelyje rinkų tebėra problema. NVIDIA įvedė savo „Verified Priority Access“ programą daugiau šalių, suteikdama atrinktiems žaidėjams galimybę įsigyti vaizdo plokštes už rekomenduojamą kainą.
