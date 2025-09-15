Naudoti elektromobiliai kainuoja mažiau nei panašūs benzininiai automobiliai
Naudotų elektrinių transporto priemonių rinka rodo sparčios plėtros požymius, suteikdama naujas galimybes vartotojams, kurie anksčiau laikė baterijomis varomas transporto priemones nepasiekiamomis. Daugelis naudotų elektrinių modelių dabar parduodami už mažesnę kainą nei panašūs benzininiai automobiliai, pakeisdami kainų dinamiką, vyraujančią naujų automobilių rinkoje.
„Cox Automotive“ pranešė, kad liepos mėnesį naudotų elektrinių transporto priemonių pardavimas išaugo 40 procentų, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu. Įmonė pažymėjo, kad nors naudoti baterijomis varomi modeliai vis dar sudaro tik apie 2 procentus visų naudotų automobilių pardavimų, vis daugiau elektrinių automobilių pasiekia nuomos pabaigą arba yra keičiami į naujesnius modelius, todėl jų skaičius nuolat auga.
Naujos elektrinės transporto priemonės istoriškai kainavo kelis tūkstančius dolerių daugiau nei panašūs benzininiai / dyzeliniai automobiliai. Naudotų automobilių atveju vertės mažėjimas tapo lemiamu trendu. Perpardavimo kainas neigiamai veikia spartus technologijų tobulėjimas, ypač baterijų našumo srityje.
Dar prieš kelerius metus daugelis elektromobilių vienu įkrovimu galėjo nuvažiuoti mažiau nei 300 km. Dabar modeliai, galintys nuvažiuoti 450 kilometrų, yra standartas, o lūkesčiai, kad artimiausioje ateityje jie galės nuvažiuoti 600 kilometrų, keičia vartotojų paklausą.
Pigesnių naujų modelių atsiradimas taip pat daro spaudimą naudotų automobilių rinkai. Daugelis automobilių gamintojų dabar parduoda EV už mažiau nei 40 000 dolerių, todėl ankstesnių modelių perpardavimo vertė mažėja. „Tesla“ automobiliai, kurie sudaro didelę naudotų automobilių rinkos dalį, nes šis prekės ženklas JAV yra gana seniai žinomas, dėl didėjančios konkurencijos ypač smarkiai nuvertėjo.
Vis tiek labai nepraktiški masėms ar mąstant vien iš loginės, gyvenimiškos prizmės, ir dar ilgai nebus.
Niekada ir nebus jei neužpildys visų poreikio.
Rask normalų ev už 1000-4000 kur iki pajūrio dasiridentų
Nu reikia nuosava namą turėti su saulės paneliais ir pakrovimo stotele. Šiaip tada visai nieko dalykas. Jokių išlaidų ant kuro nėra.
Mano sesers ex turi Teslą S ir namą su stotele. Teko kelis kartus sėdėt pakrovimo stotelėj tarp Vilniaus ir Kauno. Nesakau, tos elektryčkos visai nieko, bet tas nepatogumas dėl krovimo, tai nelabai. Gal ateity patobulės technologijos. Dar klausimas dėl baterijų utilizavimo.
Pas mane Volkswagen ID.4 pro. tai realiai beveik 500 km su vienu pakrovimu sugebėjau nuvažiuoti jeigu ant 70 km/h važiuoti. Realiai per akis.