„Radeon RX 9070 XT“ dar nepasiekė rekomenduojamos kainos
Nors „Radeon RX 9070 XT“ kai kuriose Europos šalyse buvo parduodamas už mažesnę nei rekomenduojamą kainą, JAV rinka žaidėjams nebuvo tokia palanki. Kai kovo mėnesį buvo pristatyta RX 9070 serija, AMD pareiškė, kad „skatins“ partnerius vaizdo plokštes parduoti už rekomenduojamą kainą. Šis pažadas iki šiol, rugsėjo mėnesį, nebuvo įvykdytas.
Gali būti nedidelis pokyčių ženklas, nes „MicroCenter“ (oficialus išleidimo partneris) įtraukė „PowerColor Reaper RX 9070 XT“, tikrą MSRP modelį, už 599 JAV dolerius. Tačiau yra du įspėjimai. Pasiūlymas galioja tik pirkimams parduotuvėje, o „MicroCenter“, gavęs didžiąją dalį išleidimo kvotos, nėra reprezentatyvus platesnei rinkai.
Šiuo metu pigiausia RX 9070 XT „Newegg“ yra „ASRock Steel Legend“ už 699 JAV dolerius. Kita vertus, RX 9070 yra parduodamas už oficialią 549 JAV dolerių kainą, o tai reiškia, kad rekomenduojamos kainos neatitinka tik XT versija.
