„Kiaoxia“ sako, kad jau pardavė šių metų NAND atmintį, pigių SSD nematysime
„Kioxia Memory Business Unit“ generalinis direktorius Shunsuke Nakato teigia, kad 2026 m. tiekimas jau yra išnaudotas. Nakato apibūdino dabartinę NAND rinką kaip „aukštos klasės, aukštos kainos etapą“ ir susiejo šį suspaudimą su investicijomis į dirbtinį intelektą. Nakato taip pat teigė, kad trūkumas plinta iš įmonių SSD paklausos į vartotojų rinką.
Jis priduria, kad „Kioxia“ tiekimo nevertina pagal „kas pirmas, tas pirmas“ arba „aukščiausia kaina“ principą. Nakato sakė, kad pristatymo datos ir kiekiai negali būti koreguojami pagal paklausą, todėl „Kioxia“ taiko „džentelmenų susitarimo“ principą, pagrįstą metiniais tiekimo planais su ilgalaikiais partneriais.
Šių metų NAND tiekimas yra išparduotas, ir tai tęsis iki 2027 m…
— Shunsuke Nakato, „Kioxia“
Nakato sakė, kad kai kurių sandorių vertė padidėjo „daugiau nei 30 %“ palyginti su praėjusiais metais, ir teigė, kad šis ciklas gali trukti bent iki 2027 m., nes AI išlaidos nemažėja.
