Daugelis plug-in hibridų vairuotojų neįkrauna savo automobilio
Kalbėdama Detroite vykusioje Automobilių spaudos asociacijos konferencijoje, GM generalinė direktorė Mary Barra pripažino problemą, kurią reguliuotojai ir tyrėjai dokumentuoja jau daugelį metų. „Dauguma žmonių jų neprisijungia“, – sakė ji, turėdama omenyje įkraunamus hibridinius elektrinius automobilius (PHEV). Tai paprastas teiginys, kuris paaiškina, kodėl bendrovė, nors ir daug investuoja į visiškai elektrines platformas, hibridams taiko atsargesnį požiūrį. GM planuoja 2027 m. Šiaurės Amerikoje pristatyti hibridinius automobilius su įkrovimo funkcija, tačiau M. Barra šią strategiją apibūdino kaip „apgalvotą“, o ne entuziastingą.
Šį atsargumą lemia nerimą keliantys išmetamųjų teršalų duomenys. Nors hibridiniai automobiliai su įkrovimo funkcija buvo reklamuojami kaip žingsnis link ekologiškesnio važiavimo, jų realus anglies dioksido išmetimas dažnai prilygsta arba net viršija benzininio automobilio išmetamą kiekį.
Pasak „Transport and Environment“, Europos ne pelno siekiančios organizacijos, tiriančios transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį, vidutinis įkraunamas hibridas išmeta beveik penkis kartus daugiau teršalų nei nurodyta oficialiuose duomenyse. Šios organizacijos 2025 m. analizė parodė, kad dauguma vairuotojų didžiąją dalį kelionių važiuoja naudodami benzininį variklį, nors turi galimybę įkrauti automobilį. Europos Komisijos duomenys rodo panašų skirtumą – realus teršalų kiekis yra apie 3,5 karto didesnis nei laboratorinių tyrimų rezultatai.
JAV šis modelis taip pat galioja. Tarptautinės švariosios transporto priemonės tarybos tyrimas parodė, kad įkraunami hibridiniai automobiliai realiomis sąlygomis sunaudoja 42–67 % daugiau kuro nei nurodyta Aplinkos apsaugos agentūros etiketėse.
Tyrėjai šį neatitikimą sieja su vairuotojų elgsena: reguliavimo modeliai numato, kad maždaug 84 % kelionių atliekama naudojant elektros energiją, tačiau realūs duomenys rodo, kad tik apie 27 % kelionių atliekama naudojant elektros energiją.
Transporto priemonių fizika taip pat nepadeda. Kadangi įkraunami hibridai turi tiek elektrinę jėgainę, tiek benzininį variklį, jie sveria daugiau nei įprasti automobiliai. Išnaudojus ribotą visiškai elektrinį nuvažiuojamą atstumą – dažnai tik 20–40 kilometrų – vairuotojai lieka su sunkesne transporto priemone, varoma vidaus degimo varikliu, o tai sumažina efektyvumą.
