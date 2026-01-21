TSMC sunkiai sekasi patenkinti AI lustų gamybos paklausą
Pramonė pamažu pradeda suprasti, kad AI nėra stebuklingas būdas automatiškai padidinti pajamas ir efektyvumą, tačiau technologijų pasaulis nerodo jokių ženklų, kad AI traukinys sulėtės. Remiantis naujausiu „The Information“ pranešimu, dvi didžiausios IT korporacijos pasaulyje prašo daug daugiau AI lustų, nei Taivano puslaidininkių pramonė šiuo metu gali tiekti.
Pranešime daugiausia dėmesio skiriama „Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.“ – šiuo metu pažangiausiai silicio gamybą vykdančiai įmonei. Šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu, teigia, kad TSMC neseniai turėjo atsakyti „ne“ tiek NVIDIA, tiek „Broadcom“, kurios prašė padidinti AI lustų gamybą.
TSMC generalinis direktorius CC Wei neseniai investuotojams sakė, kad bendrovės pažangiausių lustų gamybos linijos šiuo metu dirba tik trečdaliu pajėgumo, palyginti su klientų paklausa. NVIDIA siekia įsigyti daugiau GPU ir AI greitintuvų, kad galėtų juos parduoti didžiosioms technologijų bendrovėms, o „Broadcom“ prašo TSMC pagalbos pagaminti papildomus TPU lustus „Google“ duomenų centrams.
TSMC ieško kelių sprendimų šiai beprecedenčiai tiekimo grandinės problemai. Šaltiniai teigia, kad bendrovė pertvarko gamyklą Japonijoje į pažangiausią 2 nm gamybos techprocesą, tačiau šis objektas dar statomas ir pradės veikti tik 2027 m. Be to, TSMC spartina darbus savo Arizonos gamykloje, kad 2027 m. galėtų pradėti gaminti 3 nm lustus JAV.
Taivano litografijos įmonė bando laikytis savo tradicinio verslo modelio, kuris remiasi metinėmis klientų poreikių prognozėmis, kad galėtų planuoti gamybos paskirstymą. Tam tikra prasme TSMC dabar „kenčia“ dėl nenuspėjamo AI pramonės elgesio, kur paklausa ir plėtros planai yra labai nepastovūs.
Paprasčiau tariant: jei rytoj AI burbulas sprogtų, klientai gali neturėti finansinių išteklių, kad įvykdytų savo AI lustų užsakymus. Tuomet TSMC galėtų susidurti su tomis pačiomis problemomis, su kuriomis susidūrė po pandemijos sukeltų IT išlaidų šuolio, t. y. mažėjančiais pelnais ir nenaudojamomis gamybos linijomis.
Atvirkščiai, jei AI paklausa per ateinančius kelerius metus toliau augs, analitikai prognozuoja, kad TSMC vis dar gali trūkti pakankamų gamybos pajėgumų, kad patenkintų pasaulinę paklausą. Tai galėtų sudaryti galimybes kitoms lustų gamybos įmonėms žymiai išplėsti savo rinkos dalį.
