MSI jau pakėlė vaizdo plokščių kainas, ASUS ir „Gigabyte“ pasielgs taip pat
„BenchLife“ teigia, kad sausio 16 d. NVIDIA pranešė AIC partneriams, kad visos GDDR6 ir GDDR7 atminties paketų kainos didėja. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad GPU lustų kaina nepakito, o naujos NVIDIA atminties paketų kainos vis dar yra mažesnės nei AMD sąlygos AIB partneriams. „BenchLife“ taip pat teigia, kad tiek AMD, tiek NVIDIA išlaiko nepakitusias rekomenduojamas kainas.
Sausio 16 d. NVIDIA oficialiai pranešė savo AIC partneriams, kad visų GDDR6 ir GDDR7 atminties paketų kaina dabar didėja. Apie kainų didėjimą mums pranešė pažįstami AIC partneriai, tačiau čia tikslios kainos nenurodysime. Galime pasakyti tik tai, kad naujos NVIDIA kainos vis dar yra mažesnės nei AMD savo AIB partneriams paskelbtos kainos.
— „Benchlife“
Remiantis kai kuriais pranešimais, NVIDIA patiria tam tikrą spaudimą dėl atminties kainų, kad bent laikinai išlaikytų stabilias partnerių kainas. Tokia buferinė zona paprastai geriausiai veikia trumpų kainų šuolių metu, o ilgesni sutarčių ciklai gali atidėti naujų kainų atsiradimą kanale. Tai, kad dabar keičiasi GDDR paketų kainos, rodo, kad prasideda kainų perkėlimo etapas.
„Commercial Times“ dėmesį skiria tam, kas toliau vyks AIB partnerių grandinėje. Pranešime teigiama, kad Taivano tiekėjai maždaug prieš savaitę pradėjo didinti AMD vaizdo plokščių kainas platintojams. Pranešime taip pat teigiama, kad MSI jau padidino NVIDIA „GeForce RTX 50“ serijos kainas ir tikisi, kad ASUS ir „Gigabyte“ iki mėnesio pabaigos taip pat padidins kainas.
MSI taip pat ėmėsi iniciatyvos ir dar kartą padidino NVIDIA RTX 50 serijos plokščių kainas. Tikimasi, kad ASUS ir „Gigabyte“ paskelbs savo naujausius kainų koregavimo planus ne vėliau kaip iki mėnesio pabaigos, o tai reikš AMD ir NVIDIA grafikos plokščių kainų didėjimo ciklo pradžią.
— „Commercial Times“
Ataskaitoje priduriama, kad kainų kilimas priklauso nuo VRAM konfigūracijos ir siekia apie 10–15 % GPU tiekimo kainos, susietos su GDDR6/GDDR7 sąnaudomis, o rekomenduojama kaina lieka nepakitusi.
Tame pačiame pranešime nurodoma, kad Europos ir Kinijos rinkos kainos jau kinta, pavyzdžiui, AMD RX 9000 serijos plokštės pabrango 10–18 %, o 16 GB ir didesnės talpos RTX 50 modeliai – 15–20 %.
