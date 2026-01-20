„iPhone 18 Pro“ ir „iPhone 18 Pro Max“ turės pažangius LTPO+ OLED ekranus
Naujame „ETNews“ tiekimo grandinės šaltinių pranešime teigiama, kad „Apple“ planuoja įdiegti pažangius LTPO+ OLED ekranus būsimuose „iPhone 18 Pro“ ir „18 Pro Max“ modeliuose.
Be to, kad LTPO+ ekranai yra energiją taupantys, jie taip pat leis „Apple“ įrengti IR skaitytuvą, naudojamą „Face ID“ funkcijai, už ekrano. Be to, kai kurie su šiuo klausimu susipažinę asmenys įtaria, kad „Apple“ taip pat perkels savęs fotografavimo kamerą už ekrano, nepakenkiant kokybei.
Įdomu tai, kad dėl to kinų plokščių gamintojas BOE būtų išstumtas iš „Apple“ tiekimo grandinės „Pro“ modeliams, nes tik „LG“ ir „Samsung“ gali gaminti LTPO+ OLED ekranus. Tačiau BOE vis dar galėtų gaminti plokštes ne „Pro“ modeliams.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad „Apple“ įdiegs LTPO+ ekranus į savo naujo dizaino „M6 MacBook Pro“.
