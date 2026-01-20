Atskleistos „Galaxy A57“ specifikacijos
„Samsung Galaxy A57“ turėtų būti pristatytas netrukus, o informacija apie jį jau pasirodė keliuose ganduose. Dabar šis telefonas atsirado Kinijos TENAA sertifikavimo duomenų bazėje, kurioje atskleidžiamos jo pagrindinės specifikacijos.
Pagal TENAA sąrašą, „Galaxy A57“ turės 6,6 colių ekraną su „Full HD+“ skiriamąja geba. Įrenginys bus aprūpintas aštuonių branduolių procesoriumi, kurio dažnis siekia iki 2,9 GHz, kuris, kaip tikimasi, bus „Exynos 1680“.
Sertifikatas taip pat rodo, kad telefonas turės tris galines kameras, kurių pagrindinė bus 50 MP, o antrinės – 12 MP ir 5 MP. Priekyje bus 12 MP savęs fotografavimo kamera. Ši kamerų konfigūracija atrodo nesikeitusi palyginti su ankstesniu modeliu „Galaxy A56“.
Be to, sąraše nurodoma, kad „Galaxy A57“ turės 5000 mAh bateriją. Neseniai paskelbtame TUV sąraše buvo nurodyta, kad telefonas galės palaikyti 45 W greito įkrovimo funkciją. Telefonas taip pat turės ekrane įmontuotą pirštų atspaudų skaitytuvą ir svers 182 g. Jis bus 6,9 mm storio, t. y. plonesnis nei „Galaxy A56“.
