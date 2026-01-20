Duomenys rodo, kad 2025 m. žlugo didelis kiekis kriptovaliutų
Blokų grandinės pažadas dėl neribotų finansinių eksperimentų virto kažkuo rimtesniu, atskleidžiant ekosistemą, kuri kenčia nuo savo pačios pertekliaus. Iki 2025 m. pabaigos tai, kas anksčiau atrodė kaip nauja sritis, tapo perkrautu tinklu, užterštu apleistu kodu. „CoinGecko“ analizė rodo, kad daugiau nei pusė visų kada nors sukurtų kriptovaliutų jau žlugo. Iš daugiau nei 20 milijonų žetonų, išleistų nuo 2021 m. vidurio iki 2025 m. pabaigos, 53 % jau nebeprekiaujama, jų sutartys vis dar yra blokų naršyklėse, bet iš esmės yra negyvos.
Vien 2025 m. neveiksniais tapo maždaug 11,6 milijono žetonų, o tai sudaro 86,3 % visų per penkerių metų laikotarpį užregistruotų kriptovaliutų projektų nesėkmių. Šio nuosmukio priežastys buvo ne tiek sugedusi technologija, kiek sugedusios paskatos. Automatizavimas padarė naujų žetonų kūrimą dideliu mastu labai paprastu.
Tokios platformos kaip „pump.fun“, sukurta siekiant supaprastinti žetonų diegimą, leido kūrėjams per kelias minutes sukurti skaitmeninius turtus, dažnai neturint produkto, tikslo ar plėtros plano. „CoinGecko“ analitikas Shaun Paul Lee sakė, kad šios priemonės sumažino įėjimo į rinką barjerus, bet tam buvo kaina: rinkos buvo užtvindytos mažai pastangų reikalaujančiais memekoiniais, kurių daugelis vos išgyveno pirmuosius kelis sandorius.
Paskutiniame metų ketvirtyje pasekmių buvo neįmanoma ignoruoti. Nuo 2025 m. spalio iki gruodžio žlugo maždaug 7,7 milijono žetonų – tai didžiausias trijų mėnesių nuosmukis nuo 2021 m. Šis laikotarpis sutapo su dideliu likvidumo sukrėtimu spalio 10 d., vadinamu „likvidavimo kaskada“, kai buvo priverstinai likviduotos 19 milijardų dolerių vertės sverto kriptovaliutos pozicijos. Šis įvykis sunaikino popierinę vertę ir išsiurbė likvidumą iš decentralizuotų biržų, stumiant jau ir taip trapius arba grynai spekuliacinius tokenus į mirtį.
