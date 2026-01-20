„Microsoft“ skubiai leidžia atnaujinimus problemoms spręsti, kurias sukėlė ankstesni atnaujinimai
„Microsoft“ išleido naujausius „Windows“ atnaujinimus 2026 m. sausio 13 d. Netrukus po atnaujinimų įdiegimo naudotojai pradėjo pranešti apie netinkamą veikimą tiek namų kompiuteriuose, tiek įmonių sistemose. Reikia pripažinti, kad „Microsoft“ sureagavo greitai ir išleido keletą neplaninių (OOB) atnaujinimų, skirtų ištaisyti problemas, atsiradusias per šio mėnesio „Patch Tuesday“ ciklą.
Nepaisant milijonų nemokamų beta testuotojų, tikrinančių naujausius kodo pakeitimus per „Windows Insider“ programą, „Windows“ patikimumas tebėra ginčytinas klausimas ir nesusipynusi neveikiančių funkcijų painiava. Sausio mėnesį „Microsoft“ pripažino dvi naujas dideles problemas, turinčias įtakos nežinomam skaičiui naudotojų.
Pirmoji problema susijusi su negalėjimu prisijungti prie „Azure Virtual Desktop“ ir „Windows 365“ debesų paslaugų. Įdiegus sausio mėnesio atnaujinimą, nuotolinio darbalaukio ryšiai pradėjo strigti. Antroji problema turi įtakos įrenginiams, apsaugotiems „Secure Launch“ – virtualizacija pagrįsta saugumo funkcija, skirta apsaugoti nuo grėsmių programinės įrangos lygiu. Šiose sistemose išjungimas ir hibernacija nustojo veikti tinkamai, vietoj to sukeldami pakartotinius perkrovimus.
Abi problemos tikriausiai turi įtakos dideliam skaičiui naudotojus, todėl „Microsoft“ nusprendė išleisti atskirus pataisymus, o ne laukti kito mėnesio „Patch Tuesday“. Bendrovė išleido šešis skirtingus OOB atnaujinimus palaikomoms „Windows 11“ (23H2–25H2), „Windows 10“ (22H2) ir „Windows Server“ versijoms nuo 2019 iki 2025 metų. Šie atnaujinimai šiuo metu yra prieinami kaip atskiri atsisiuntimai per „Microsoft Update Catalog“, tačiau tikimasi, kad jie bus įtraukti į 2026 m. vasario mėn. atnaujinimų ciklą.
