„Samsung“ patvirtino, kad nešiojami kompiuteriai su „Panther Lake“ bus brangesnis už pirmtaką
„Samsung Electronics“ po CES 2026 pristatymo paskelbė „Galaxy Book6“ serijos pristatymo Korėjoje puslapį, kuriame pateikiamos ankstyvosios specifikacijos ir bazinės kainos pasirinktoms „Pro“ ir „Ultra“ konfigūracijoms.
Pateiktos „Galaxy Book6 Pro“ konfigūracijos turi 32 GB LPDDR5X ir 1 TB NVMe SSD. „Samsung“ rodo du ekrano dydžius: 35,6 cm (14 colių) ir 40,6 cm (16 colių), abu su „Intel Core Ultra X7“ procesoriumi (3 serija) ir „Intel Arc Graphics“ grafiką.
„Galaxy Book6 Ultra“ yra 40,6 cm modelis su „Intel Core Ultra 7“ procesoriumi (3 serija) ir „NVIDIA Laptop GPU“ pasirinkimais. „Samsung“ nurodo RTX 5060 ir RTX 5070 variantus, vėlgi su 32 GB atminties ir 1 TB saugyklos. Verta paminėti, kad paskutinės kartos modeliai su „Lunar Lake“ neturėjo „Ultra 5“ pasirinkimo.
Pagal „Samsung“ pačios nustatytas kainas Korėjoje, „Galaxy Book6 Pro“ kainuoja gerokai daugiau nei ankstesni „Pro“ modeliai, nurodyti spaudos pranešimuose apie išleidimą. Informacijai, „Samsung“ „Galaxy Book5 Pro“ kainą nustatė nuo 1 768 000 iki 2 808 000 KRW, o „Galaxy Book4 Pro“ – nuo 1 880 000 iki 2 890 000 KRW.
„Samsung Korea“ „Galaxy Book6 Pro“ kainą nurodo 3 410 000 KRW (14 colių) ir 3 510 000 KRW (16 colių). „Galaxy Book6 Ultra“ kaina yra 4 630 000 KRW su RTX 5060 arba 4 930 000 KRW su RTX 5070, o puslapyje nurodyta, kad Korėjoje jis bus parduodamas nuo sausio 27 d. 09:00 val.
„Samsung“ dar nepaskelbė kainų JAV rinkai, bet „Book 6 Ultra“ kaina Korėjoje, perskaičiuota į JAV dolerius, prasideda nuo 2341 JAV dolerio (apie 2106 JAV dolerių be PVM). „Ultra“ modelis kainuoja apie 3140 JAV dolerių (2857 JAV dolerių be PVM).
