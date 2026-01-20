„Ryzen 7 9850X3D“ pasiekia 5,75 GHz visų branduolių dažnį
9850X3D iš esmės yra suderintas lustas su aukštesniais dažniais. Oficialiai jis bus tiekiamas su 400 MHz aukštesniu dažniu nei 9800X3D. AMD reklamuoja 5,6 GHz boost dažnį vieno branduolio apkrovoms. Akivaizdu, kad kažkas jau sugebėjo pasiekti 5,75 GHz dažnį su visais branduoliais, kaip matyti iš pridėto ekrano vaizdo.
9800X3D gali pasiekti 5,4–5,5 GHz dažnį visais branduoliais per PBO optimizavimą arba per fiksuotą visų branduolių nustatymą su maždaug 1,2 V įtampa. Taigi šis rezultatas jau yra aukštesnis už tą.
Kaip ir daugeliu spartinimo bandymų, viskas priklauso nuo sistemos konfigūracijos, įskaitant įtampą, atminties derinimo ir aušinimo parametrus. Mes nieko nežinome apie šią konkrečią konfigūraciją, bet kadangi 5,4 GHz visų branduolių dažnis jau buvo pasiekiamas 9800X3D su PBO derinimu, neturėtų būti staigmena, kad 9850X3D gali pasiekti aukštesnį dažnį.
