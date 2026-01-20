Mirtinai sergantis žaidėjas paprašė išankstinės prieigos prie GTA VI
„Ubisoft Toronto“ kūrėjas teigia, kad „Rockstar Games“ susisiekė su juo po viešo prašymo padėti mirtinai sergančiam „Grand Theft Auto“ gerbėjui žaisti „Grand Theft Auto VI“ prieš jo išleidimą. Kūrėjas Anthony Armstrong pasidalijo naujienomis, kurios rodo, kad diskusijos vyko, tačiau jokių detalių nebuvo atskleista.
2025 m. gruodį Armstrong „LinkedIn“ tinkle parašė, kad jo šeimos nariui po ilgos kovos su vėžiu buvo likę gyventi nuo 6 iki 12 mėnesių. Armstrong paprašė „Rockstar Games“ ir „Rockstar Toronto“ kontaktų surengti privatų žaidimo testavimą ir sakė, kad sutiktų pasirašyti konfidencialumo sutartį.
Vėlesnėje žinutės atnaujinime teigiama, kad „Take-Two Interactive“ generalinis direktorius Strauss Zelnick susisiekė su Armstrong, o kitas žingsnis buvo sulaukti „Rockstar“ komandos atsakymo. Galutiniame atnaujinime teigiama, kad Armstrong kalbėjosi su „Rockstar“ ir gavo „puikią žinią“, tačiau jokių papildomų paaiškinimų nepateikta.
„LinkedIn“ įrašas vėliau buvo ištrintas arba pakeistas jo matomumas, todėl dauguma pranešimų remiasi tekstų kopijomis iš talpyklos ir ekrano kopijomis. „Rockstar Games“ ir „Take-Two“ viešai nepatvirtino, kas buvo pasiūlyta Armstrong šeimos nariui.
