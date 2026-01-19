„Samsung Galaxy Z Fold8“ turės mažesnę ekrano sulenkimo raukšlę
Remiantis „DealSite“ ataskaita, „Samsung“ šią vasarą į savo būsimą sulenkiamą „Galaxy Z Fold8“ įdiegs naują ekrano technologiją. Tai leis sumažinti matomą raukšlę apie 20 %, nors neaišku, kaip galima pakankamai patikimai išmatuoti raukšlės matomumą.
Pranešama, kad kompanija naudos UTG (Ultra Thin Glass) ne tik ekrano viršutiniam sluoksniui, bet ir apatinei daliai. Be to, „Samsung“ naudos lazerio išgręžtą metalinę atraminę plokštę, kad sustiprintų sulenkiamą struktūrą, o tai dar labiau padės sumažinti raukšlę. Šis požiūris skiriasi nuo gandų apie „iPhone Fold“, kuris, kaip manoma, naudos stiklo substratą, bet vis tiek gaus sulenkiamą ekraną iš „Samsung“.
Įdomu tai, kad „Samsung“ jau pristatė sulenkiamą ekraną be raukšlės per CES 2026, bet negalima tvirtinti, kad tas pats ekranas bus naudojamas „Z Fold8“.
