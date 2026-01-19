Patvirtinta: ASUS palieka išmaniųjų telefonų rinką
ASUS pirmininkas Jonney Shih per specialų renginį Taivane, Nangang parodų centre, patvirtino, kad prekės ženklas neplanuoja išleisti jokių naujų išmaniųjų telefonų. Remiantis pranešimais, ASUS sutelks savo išteklius ir mokslinius tyrimus bei plėtrą komerciniams kompiuteriams ir fizinei dirbtinei intelekto technologijai (t. y. robotikai ir išmaniesiems akiniams). Prekės ženklas ir toliau teiks techninės priežiūros, programinės įrangos atnaujinimo ir garantinio aptarnavimo paslaugas esamiems išmaniesiems telefonams.
Shih taip pat pranešė, kad ASUS 2025 m. pasiekė 738,91 mlrd. TWD (23,4 mlrd. USD) pajamas, o tai yra 26 % daugiau nei 2024 m. Ypač dirbtinio intelekto serverių verslas pasiekė 100 % augimą – dvigubai viršydamas savo tikslą.
Per pastaruosius kelerius metus ASUS sumažino „Zenfone“ serijos gaminių skaičių ir sumažino „ROG Phone“ išleidimų skaičių. 2025 m. prekės ženklas išleido tik du telefonus – „ROG Phone 9 FE“ ir „Zenfone 12 Ultra“ – ir nebuvo paslaptis, kad nė vienas iš jų nebuvo perkamas ypač gerai.
Naujausi komentarai