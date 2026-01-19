„Wikipedia“ susitarė su AI milžinais, dėl turinio naudojimo
Generatyvinių AI įmonės ieško švaresnių mokymo duomenų, o viena seniausių interneto institucijų tyliai keičia savo ekonominį modelį. „Wikipedia“ valdanti Wikimedia Foundation patvirtino naujus susitarimus su pagrindiniais AI žaidėjais, įskaitant „Amazon“, „Meta“, „Microsoft“, „Mistral AI“ ir „Perplexity“. Susitarimai įformina mokamą prieigą prie enciklopedijos milžiniško informacijos lobio – turinio, kuris ilgą laiką veikė kaip atviras išteklius ir automatizuotų žiniatinklio skenerių magnetas.
Fondas teigė, kad sutartys suteikia dalyvaujančioms įmonėms prieigą prie struktūrizuotų „Wikipedia“ duomenų tokiu mastu ir greičiu, kurie pritaikyti jų reikalavimams. Organizacija neatskleidė finansinių sąlygų. Nepaisant to, šis žingsnis yra lūžio taškas vienai iš labiausiai lankomų svetainių pasaulyje, kuri pereina nuo modelio, pagrįsto daugiausia mažomis aukomis, prie komercinių partnerysčių su įmonėmis, kuriančiomis naujos kartos didelius kalbos modelius.
Fondo vadovai teigia, kad ši strategija yra atsakas į sparčiai augančius techninius tinklo reikalavimus. Automatinis duomenų rinkimas – dažnai maskuojamas kaip įprastas srautas – sustiprėjo, nes AI kūrėjai renka internetinius tekstus modelių mokymui. Dėl to „Wikipedia“ serverių apkrova žymiai išaugo, nors per pastaruosius metus žmonių skaitytojų skaičius sumažėjo maždaug aštuoniais procentais.
Naujausi komentarai