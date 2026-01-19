DDR5 kainos Vokietijoje nuo liepos padidėjo 340 %
Naujasis „3DCenter“ atminties kainų indekso atnaujinimas rodo, kad RAM kainos Vokietijos mažmeninės prekybos kanaluose toliau kilo iki 2026 m. sausio vidurio, remiantis „Geizhals“ sąrašais ir neįskaitant „eBay“ ir „Amazon Marketplace“ pasiūlymų.
DDR5 staliniams kompiuteriams išlieka labiausiai nukentėjusia kategorija. Iš 20 DDR5 konfigūracijų ataskaitoje nurodoma, kad vidutinis kainų kilimas, palyginti su 2025 m. liepos mėn., siekia +340 %.
Mėnesinis tempas sulėtėjo, tačiau kainos vis dar sparčiai kilo. Indeksas rodo +27,6 % augimą nuo gruodžio iki sausio, po +93,0 % augimo nuo lapkričio iki gruodžio. Sunku ignoruoti realaus pasaulio pavyzdžius. 2x32GB DDR5-5600 rinkinys pakilo nuo 530 eurų gruodžio mėn. iki 677 eurų sausio mėn., o ataskaitoje pažymima, kad vien 147 eurų šuolis yra šiek tiek didesnis nei visos rinkinio kainos 2025 m. liepos mėn. (140 eurų).
Tuo pačiu metu „standartiniai“ DDR5 rinkiniai patiria didžiausius procentinius šuolius, nes jie pradėjo nuo žemiausios bazės. 2×16 GB DDR5-6000 (nepriklausoma nuo atsako laiko) kaina pakilo nuo 75 eurų 2025 m. liepos mėn. iki 395 eurų 2026 m. sausio mėn., tai yra +427 % padidėjimas.
Senosios stalinių kompiuterių atmintys vis dar yra pigesnės už DDR5, bet kainų skirtumas mažėja. DDR3/4 grupė rodo vidutinį +219 % kainų augimą, palyginti su 2025 m. liepos mėn., o mėnesinis augimas nuo gruodžio iki sausio mėn. paspartėjo iki +46,3 % (palyginti su +30,2 % praėjusį mėnesį).
Tai ne tik atminties kainos. Žymiai padidėjo ir duomenų kaupiklių kainos. „3DCenter“ pateikia išsamią ataskaitą čia.
