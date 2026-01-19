„Gigabyte“ CEO pasiūlymas NVIDIA, kaip išsirinkti vaizdo plokščių modelius gamybai
NVIDIA RTX 50 tiekimo klausimai dabar susiję su vienu trukdžiu: GDDR7 prieinamumu. NVIDIA taip pat pranešė žiniasklaidai, kad „GeForce“ paklausa yra didelė, o atminties tiekimas ribotas, ir kad visų „GeForce“ modelių pristatymas tęsiasi.
CES 2026 parodoje „Gigabyte“ generalinis direktorius Eddie Lin apibūdino paprastą būdą, kaip NVIDIA galėtų nuspręsti, kurioms vaizdo plokštėms skirti didžiausią kiekį, kai atminties yra ribota. Idėja yra teikti pirmenybę produktams, kurie generuoja didesnį bendrąjį pajamų iš VRAM gigabaitą, tada sumažinti produktų, kurie generuoja mažesnes pajamas už tą pačią atmintį, gamybą.
„Jie negali gaminti tik aukščiausios ar žemiausios klasės [produktų]… bet jie gali, pavyzdžiui, turėti 1, 2, 3, 4, 5, penkis segmentus. Jie sutelkia dėmesį į 1, 3 ir 5 segmentus ir sumažina 2 ir 4 segmentų procentinę dalį, nes 2 ir 4 segmentuose pajamos už gigabaitą atminties yra mažesnės. Jie apskaičiuos, kiek pajamų [kiekvienas segmentas] duoda už gigabaitą atminties.“
Lin toliau pateikė 300 JAV dolerių kainuojančio GPU (pavyzdžiui, RTX 5060) pavyzdį, kurio atveju „atmintis duoda 35 JAV dolerių pajamų už GB, o 400 JAV dolerių kainuojančio 8 GB GPU atveju tas produktas duotų 50 JAV dolerių pajamų už GB atminties. 500 JAV dolerių kainuojančios [vaizdo plokštės] su 16 GB atminties atveju pajamos už 1 GB yra tik 32 JAV doleriai, taigi [sąnaudos] yra mažesnis.“
— „Tom’s Hardware“, cituojant Eddie Liną
