AMD prioritetu taps RX 9070 XT, o RX 9070 gamybos apimtys mažės
Kai atmintis brangsta, vaizdo plokštes, kurioms reikia daugiau VRAM lustų, tampa sunkiau pagaminti už priimtiną kainą. PROHARDVER paaiškina, kad AMD parduodamos „Radeon RX 9060 XT“, RX 9070 ir RX 9070 XT vaizdo plokštės yra su 16 GB GDDR6 atminties. Tai paprastai reiškia aštuonis atminties lustus vienoje plokštėje, tad visiems šiems modeliams atmintis kainuoja panašiai.
RX 9060 XT užima vietą, kurią sunku pakeisti, bet RX 9070 yra sudėtingesnėje padėtyje. RX 9070 ir RX 9070 XT gali būti panašios gamybos sąnaudų atžvilgiu, bet RX 9070 turi būti parduodama už mažesnę kainą, nes yra lėtesnė. Tai nėra labai naudinga AMD partneriams, todėl PROHARDVER tikisi, kad ateityje daugiau dėmesio bus skiriama RX 9070 XT.
Dėl to „Radeon RX 9070“ nėra labai gera alternatyva gamintojams, ir pagal mūsų turimą informaciją, jos gamyba nėra sustabdyta, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas „Radeon RX 9070 XT“, todėl ateityje jie gali pagaminti daugiau šio modelio, o jo mažesniojo brolio sąskaita. Teoriškai tai galėtų padėti sumažinti kainų koregavimo poreikį, nes greičiausias „Radeon“ modelis jau yra brangesnis, todėl jam mažiau įtakos turi atminties kainų kilimas.
