ASUS 800 serijos AM5 pagrindinės plokštės pradėjo žudyti „Ryzen 7 9800X3D“ procesorius
Mažiausiai penkiuose „Reddit“ įrašuose per pastarąsias dvi savaites aprašomos „AMD Ryzen 7 9800X3D“ sistemos, kurios nustoja veikti su ASUS AM5 plokštėmis, o savininkai nurodo, kad dažniausiai pasitaikanti klaida yra „Q-Code“ „00“. Plokščių sąrašas apima B850 ir kelis X870E modelius, taigi pranešimai nėra susiję su vienu modeliu ar mikroschemos rinkiniu.
Visais šiais atvejais istorijos po gedimo yra panašios. Sistema veikia normaliai, tada po perkrovimo, iš miego režimo arba įprasto darbinio stalo režimo ekrane pasirodo juodas ekranas, o pagrindinė plokštė užstrigusi su „00“ kodu, kartais kartu su DRAM būsenos lempute. Savininkai aprašo įprastą gedimų šalinimo ciklą: CMOS išvalymas, RAM keitimas, PSU keitimas, iš naujo įdėjimas ir USB BIOS flash bandymai, tačiau elgesys nesikeičia.
- ASUS TUF B850M-PLUS WIFI: sistema nustojo rodyti vaizdą po maždaug dviejų mėnesių veikimo; autorius teigia, kad dalių testavimas parodė, kad CPU neveikia.
- ASUS X870E-E (ROG Strix): perkrovimas įstrigo, tada pasirodė klaida 00; autorius taip pat mini atsitiktinį lizdo kaiščio sulenkimą, kuris apsunkina priežasties nustatymą.
- ROG Crosshair X870E: po dviejų dienų visiškai išsijungė sistema, tada neveikė BIOS ir ekranas; iš pranešimo matyti, kad tai platformos gedimas, o ne patvirtintas procesoriaus gedimas.
- ROG Strix X870E-E Gaming: po miego režimo ekrane pasirodė juodas ekranas; autorius praneša apie kodą 00 ir remonto dirbtuvės teiginį apie „daugiau nei 20“ panašių atvejų.
- ROG Crosshair X870E Hero: sistema užstrigo po žaidimo, tada kodas 00; autorius teigia, kad pakeistas procesorius veikė, o savininkas susisiekė su AMD.
Gedimo laikas svyruoja nuo dviejų dienų viename naujos konstrukcijos pranešime iki daugiau nei metų kitame, o bent vienas savininkas teigia, kad buvo įjungta tik EXPO funkcija, o procesorius nebuvo spartintas rankiniu būdu.
Šaltiniai: „Reddit“, „Reddit“, „Reddit“, „Reddit“, „Reddit“.
Amd fan boy, ko tylit? Nebus komentaro apie cpu king?
Kas čia dabar per nuoskaudos? AMD nuskriaudė? Beje, kas cia pas mus AMD fanboy?
Niekada nereikia už jokią kompanija sirgti, reikia pirkti tik tai kas geriausia uz turimus pinigus.
Kovosim iki paskutinio AMD CPU