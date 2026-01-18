Gamykliniai procesorių aušintuvai nebeturi prasmės: įrodome su „Be Quiet! Pure Rock 3“
Intro
Iki pirmųjų „AMD Wraith“ debiuto, kartu su procesoriais komplektuojami aušintuvai buvo skirti tik tiems, kam nesvarbu nei aušinimo našumas, nei mažo ir greitai besisukančio ventiliatoriaus skleidžiamas triukšmas. Taip, tokių žmonių yra nemažai, tačiau žaidėjams, ar spartintojams buvo privalu pirkti nors ir patį pigiausią iš atskirų plokštelių ir šiluminių vamzdelių sudaryta aušintuvą. Kad ir kiek „AMD“ stengėsi įrodyti, kad pasirinkus originalųjį „Wraith“, „Wraith Max“ ar „Wraith Prism“ procesorių Jums pakaks aušinimo našumo, nė vieno iš šių aušintuvų jau nebėra rinkoje.
Vietoje jų, vis labiau populiarėja priešingas sprendimas – nepridėti jokio aušintuvo ir procesorių parduoti net be gamyklinės dėžutės. Tai leidžia sutaupyti kelis eurus, kuriuos galėsite pridėti prie rimtesnio aušintuvo įsigijimo biudžeto.
Taigi šiandien turime: „AMD Ryzen 5 7500F“ – nebrangų, tačiau geriausią kainos ir našumo santykį turintį procesorių, gamyklinį sprendimą jo aušinimui – „AMD Wraith Stealth“ ir du biudžetinius „Be quiet!“ aušintuvus, priklausančius vienai populiariausių „Pure Rock“ serijų.
Trečiąją serijos kartą sudaro du modeliai – vienas klasikinis „Pure Rock 3 Black“ aušintuvas, pasižymintis solidžia klasikine išvaizda ir „Pure Rock 3 LX“ versija, prisitaikanti prie šiuolaikinių RGB tendencijų.
